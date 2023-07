Egle trionfa a Officine del Talento con I’m not the only one

Foto Porta a Mare

Egle Goimbault vince la categoria senior del festival canoro organizzato dal Consorzio Porta a Mare: l'interpretazione del brano di Sam Smith conquista la giuria degli esperti e la bella cornice di pubblico. Nella categoria junior vince Valentino Giomi, tra i cantautori vince il duo Una. Tutti i premiati

di Giulia Bellaveglia

Egle Goimbault vince il festival canoro targato Porta a Mare nella categoria senior. Un traguardo che la giovane artista aveva già provato a raggiungere nella scorsa edizione, quando ottenne il secondo posto negli junior. La sua interpretazione di “I’m not the only one” di Sam Smith ha conquistato la giuria degli esperti, e soprattutto la bella cornice di pubblico presente negli spazi del Consorzio in occasione della finalissima. “La prima emozione che ho provato – racconta Goimbault – è stata l’ansia. Poi, una volta sul palco mi sono sentita me stessa, cantare è la mia passione e mi fa stare bene. Nonostante studi canto da tantissimi anni, sono ancora poco sciolta, ma ci sto lavorando, non è facile per me che sono sempre stata una ragazza timida”. Medaglia d’argento Costanza Monaci con “I put a spell on you” di Joss Stone e terzo posto per Lorenzo Perondi con “Another Love” di Tom Odell. Ad esibirsi nel corso della serata, condotta dal responsabile marketing operativo Igd Fabrizio Cremonini ed animata dalle esibizioni delle ballerini di AreaDanza di Gaia Lemmi, anche gli appartenenti alla categoria junior vinta da Valentino Giomi con “Due vite” di Marco Mengoni, seguito da Laura Capolupo con “If ain’t got you” di Alicia Keys e da Giulia Manfredi con “Il terzo fuochista” di Tosca. Come di consueto, non sono poi mancati i cantautori, il cui primo premio è stato vinto dal duo Una con “Confine”, seguiti dal rapper Il Simo con “Come Siri” e da Alessio Palagi con “Leggero”. Il Premio della critica, assegnato da una giuria composta dai giornalisti, è andato allo stesso Perondi, mentre ad aggiudicarsi il Premio simpatia, assegnato attraverso gli applausi del pubblico, è stata Elena Mortara con “All of me” di Ella Fitzgerald. Premio miglior testo, riservato naturalmente ai cantautori, per Il Simo. Anche Radio Incontro ha deciso di assegnare ben due premi: quello “Inediti” ad Alessio Palagi e quello generale ad Egle Goimbault. Prima della proclamazione dei vincitori i presenti hanno potuto assistere al cabert di Fulvio Pacitto e all’interpretazione di Matteo Freschi con “Coso canta cose”, vincitore del Premio della critica 2022.

