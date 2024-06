Eimos Gran Galà al Teatro Goldoni

La scuola di danza livornese celebra domenica 23 giugno il traguardo dei dieci anni di attività con uno spettacolo al teatro Goldoni che festeggia con allievi vecchi e nuovi questo importante momento di soddisfazione e risultati

Eimos Gran Galà: così la scuola di danza livornese celebra domenica 23 giugno il traguardo dei dieci anni di attività, con uno spettacolo al teatro Goldoni che festeggia con allievi vecchi e nuovi questo importante momento di soddisfazione e risultati. Era infatti il 2014 quando le quattro socie, Laura Balzano, Ilaria Magonzi, Barbara Romano e Stefania Valdiserri iniziarono questa avventura e fondarono la scuola Eimos, con già alle spalle anni di insegnamento e collaborazione tra di loro. La bella sede in Via Luigi Russo ancora oggi ospita le attività di danza classica e modern-contemporanea della scuola che si avvale anche della collaborazione di maestri ospiti esterni ed offre attività didattiche in continua evoluzione. Non sono mancati momenti di difficoltà durante la pandemia, ma ad oggi la scuola Eimos è felicemente tornata in piena attività: le quattro socie ne sono ancora orgogliosamente al timone e dopo aver ospitato nel corso di questo decennio centinaia di allievi con le loro famiglie, si festeggia dunque con un grande spettacolo di fine anno, in cui saranno proprio i suoi danzatori a dominare la scena. Domenica 23 giugno alle ore 21, al teatro Goldoni.

