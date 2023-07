“El Barrio” street photo contest

L’associazione culturale Extra Factory in occasione di “Effetto Garibaldi 2023” che si svolgerà a Livorno il 28-29-30 luglio 2023, lancia un contest fotografico denominato “El Barrio” aperto a tutti per selezionare trenta fotografie e un portfolio (max 9 foto) che, documentando le tre serate della manifestazione, faranno parte della proiezione presso lo spazio espositivo di Extra Factory nelle serate di Effetto Venezia dal 2 al 6 agosto ed entreranno a far parte del catalogo edito da Extra della prima edizione di questa manifestazione nel quartiere più pittoresco e multietnico della città di Livorno, spesso conosciuto per i fatti di cronaca, ma in queste serate sorprendentemente attraente grazie a musica e artisti di strada.

Con l’iscrizione i candidati e le candidate possono inviare fino a 3 fotografie per concorrere alla selezione della foto singola e/o max 9 fotografie per concorrere alla selezione del portfolio/ serie.

Il termine per l’iscrizione è venerdì 28 luglio e il termine per l’invio delle foto è martedì 1 agosto. Il tema richiesto agli autori è la «stupefacente» versione del quartiere Garibaldi di Livorno in queste serate di festa. Gli scatti non devono essere necessariamente di tutte le serate (anche se per il portfolio/serie è preferibile documentare le tre sere). Per ulteriori informazioni: [email protected]

La mostra delle fotografie selezionate sarà poi visitabile tutte le sere dal 2 al 6 agosto dalle 18.30 alle 23.30 negli spazi di Extra, in via della Pina d’Oro, 2 (angolo piazza della Repubblica).

