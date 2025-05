Elaide ospite a Radio1 Rai: “Grandissima soddisfazione”

Dal 9 all'11 maggio in Fortezza Vecchia il festival letterario gratuito per ragazzi al quale parteciperanno alcuni dei nomi più importanti del panorama italiano della letteratura per ragazzi. La 15enne, ideatrice e direttrice artistica: "Il festival mi ha dato la possibilità di crescere e conoscere tante persone fantastiche, dagli autori ai volontari. Le soddisfazioni sono state tante e abbiamo affrontato tutti i problemi e le difficoltà a testa alta! Adesso non ci resta che aspettare e sperare in una buona e numerosa partecipazione"

Adesso non ci resta che aspettare e sperare in una buona e numerosa partecipazione. Tutti sono invitati a partecipare a questa nuova avventura culturale per la città”. A parlare è la direttrice della prima edizione del festival letterario per ragazzi Démadé Liberi di Libri Elaide Garufi, che ringraziamo per la disponibilità. L’inaugurazione venerdì 9 maggio alle 9 alla presenza del sindaco Luca Salvetti, della vicesindaca Libera Camici e dall’assessora comunale alla Cultura Angela Rafanelli. Tre giorni, fino a domenica 11 maggio, ricchi di incontri, racconti e parole in Fortezza Vecchia ad ingresso gratuito dove tanti autori e autrici si alterneranno sul palco per parlare di libri, storie e immaginazione. Parteciperanno alcuni dei nomi più importanti del panorama italiano della letteratura per ragazzi come Davide Morosinotto, Pierdomenico Baccalario, Antonio Ferrara, Simone Frasca, Alessandro Q. Ferrari, Mimmi Maselli, Matteo Grimaldi, Emanuela Nava, La Tram e tanti altri. Gli autori saranno invitati a presentare i loro romanzi, ma anche a condurre laboratori di scrittura di racconti, poesie e fumetti. La manifestazione è organizzata da Démadé APS, associazione no profit fondata con lo scopo di promuovere la cultura e la lettura tra i ragazzi, ed ha il patrocinio del Comune di Livorno, della Provincia di Livorno e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Particolarità della rassegna, che la rende unica nel panorama nazionale, sta nel fatto che è stata ideata e sarà gestita in tutto e per tutto da ragazzi: dalle interviste agli autori, alla libreria, al merchandising, all’organizzazione dei laboratori. Elaide, 15 anni, scrittrice e studentessa del Liceo Cecioni è anche l’ideatrice del festival. Intanto su Radio1 Rai nel programma “Wannabe – il futuro che vorrei” andrà in onda un piccolo inserto dedicato al festival della durata di 5 minuti. “Che emozione, una grandissima soddisfazione” commenta la 15enne.

Il festival e tutti i laboratori sono a ingresso libero. È possibile prenotare il posto: https://www.eventbrite.com/cc/demade-festival-4109083

Programma completo della rassegna: https://www.demadefestival.it/programma/

