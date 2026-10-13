Elena Gremigni presenta “Università e selezione sociale. Le disuguaglianze nei percorsi educativi in Italia”

Mercoledì 14 ottobre ore 17,30 alla Libreria Feltrinelli di Livorno in via di Franco 12, Elena Gremigni presenta “Università e selezione sociale. Le disuguaglianze nei percorsi educativi in Italia” (Carocci). Dialoga con l’autrice il prof. Marco Romito

Mercoledì 14 ottobre ore 17,30 alla Libreria Feltrinelli di Livorno in via di Franco 12, Elena Gremigni presenta “Università e selezione sociale. Le disuguaglianze nei percorsi educativi in Italia” (Carocci). Dialoga con l’autrice il prof. Marco Romito.

La progressiva espansione dell’istruzione superiore ha contribuito a ridurre il carattere elitario dell’università, senza però eliminare profonde disuguaglianze nelle opportunità educative. Ancora oggi l’origine sociale incide in modo significativo sulle possibilità di accesso, di orientamento e di successo nei percorsi universitari, con effetti rilevanti sulla mobilità sociale. Muovendo da questo contesto, il volume ricostruisce i processi di selezione sociale presenti nel sistema di istruzione italiano e discute i principali approcci sociologici che hanno interpretato tali disparità. Attraverso una ricerca esplorativa condotta su un campione di studenti di prima generazione dell’Università di Pisa, l’analisi mette in luce il ruolo del concetto di habitus per la comprensione sia dei meccanismi di esclusione dall’istruzione superiore, sia delle esperienze di dissonanza cognitiva ed emotiva vissute da coloro che provengono da una classe sociale priva di adeguate risorse per il campo di studi intrapresi. Nelle conclusioni, dopo aver mostrato come i vantaggi sociali si trasformano in opportunità formative, che a loro volta generano benefici sociali, si indicano alcune possibili strategie per provare a spezzare questo circolo vizioso

Elena Gremigni – Dottore di ricerca in Storia delle arti visive e dello spettacolo e in Storia e sociologia della modernità, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda fascia in Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Autrice di numerose pubblicazioni sulle disuguaglianze educative e sociali, è docente a contratto presso l’Università di Pisa e dirige – insieme ad A. Borghini, E. Susca, M. Giannini e L. Corchia – il gruppo di ricerca “Officina Bourdieu”.

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