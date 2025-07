Eleonora in concerto alla Normale di Pisa

Il pubblico, composto da studenti provenienti da tutta Italia, ha potuto ascoltare celebri brani del reportorio jazz eseguiti con sensibilità e padronanza stilistica dalla livornese Eleonora La Greca, allieva del Mascagni, accompagnata da Matteo Bizzarri

Un momento di grande musica ha animato la Scuola Superiore Normale di Pisa nell’ambito delle attività per l’orientamento universitario. Protagonisti del concerto jazz sono stati Eleonora La Greca, cantante e allieva di canto jazz al Conservatorio “Mascagni”, e Matteo Bizzarri, pianista, compositore e dottorando alla Scuola Normale, oltre che studente di composizione jazz.

Invitati dall’istituzione pisana, i due giovani musicisti hanno proposto un programma che ha saputo coniugare tradizione e originalità. Il pubblico, composto da studenti selezionati provenienti da tutta Italia, ha potuto ascoltare celebri standard jazz come My Favorite Things, Left Alone, Take Five e What Are You Doing the Rest of Your Life?, eseguiti con sensibilità e padronanza stilistica. Accanto ai brani della tradizione, spazio anche alla creatività contemporanea con due movimenti tratti dalla Suite “Rispecchiati” e il brano Through, con musica di Matteo Bizzarri e testo di Nicola Bizzarri. Le composizioni originali hanno mostrato un linguaggio personale e ricco di sfumature, segno di una maturità musicale in costante evoluzione. Il concerto ha rappresentato non solo un’occasione per celebrare il jazz, ma anche per far dialogare arte e alta formazione, offrendo agli studenti un esempio concreto di talento, dedizione e sinergia tra discipline diverse.

