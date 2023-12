Elvis, the fat old hero, il libro di Kevin Coyne al Premio Ciampi

Presentazione del libro Elvis, the fat old hero, pubblicato dalla casa editrice Valigie Rosse e firmato proprio dal musicista e pittore inglese. Quando? Sabato 16 dicembre alle 16 al Teatro Goldoni in concomitanza con il Premio Ciampi L'Altrarte

di Giacomo Niccolini

In occasione del conferimento del Premio Ciampi L’Altrarte, dedicato alle arti visive, che avverrà sabato 16 dicembre (ore 16) al Teatro Goldoni di Livorno, e che quest’anno sarà assegnato postumo (per la prima volta in ventitré edizioni) a Kevin Coyne, si segnala la concomitante presentazione del libro Elvis, the fat old hero, pubblicato dalla casa editrice Valigie Rosse e firmato proprio dal musicista e pittore inglese.

Coyne (1944-2004), malgrado la BBC lo abbia definito «una delle più grandi voci del blues britannico» e sia stato profondamente apprezzato da artisti del calibro di Sting e Johnny Rotten dei Sex Pistols, è stato un vero artista outsider, che ha sempre preferito mantenersi ai margini, al di fuori di tutte le regole e dinamiche tipiche del successo a cui il suo grande talento lo avrebbe destinato. Una contraddizione, una dicotomia interiore che ben si rispecchia in questo volume: una raccolta di racconti, tutti legati dal filo rosso di Elvis Presley, nei quali, come si legge in bandella, «la figura mitica del Re del rock si barcamena fra vuoti umani e glorie divine, circondato da personaggi bizzarri, surreali, buffi e inquietanti». Un libro caratterizzato da un umorismo velato di malinconia, in cui, a ben vedere, «i protagonisti siamo forse tutti noi che, come piccoli Elvis, siamo costretti ad esibirci quotidianamente sul palcoscenico folle del mondo».

A ritirare il Premio Ciampi L’Altrarte sarà peraltro il figlio di Kevin Coyne, Robert, anch’egli musicista, che si esibirà inoltre durante il concerto serale del Premio Ciampi.

