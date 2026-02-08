Emanuele Esposito presenta il suo libro

La presentazione si è svolta alla Libreria Feltrinelli, il libro propone analisi e riflessioni per un modello laico di Giustizia Riparativa

Il volume propone una lettura chiara e critica della Giustizia Riparativa, ricostruendone origini, sviluppi e potenzialità nel contesto del dibattito contemporaneo sulla mediazione penale e sui modelli di intervento. L’autore sostiene un approccio laico e integrato, attento ai contributi della criminologia critica e della vittimologia, con l’obiettivo di evitare derive strumentali e garantire la tutela di tutte le parti coinvolte nel conflitto. Alla presentazione hanno partecipato anche Guido De Nicolais, direttore della Fondazione Caritas, Maria Antonietta Drago, operatrice Caritas del progetto, e la dott.ssa Anna Amendola, direttrice dell’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna, a conferma dell’interesse del mondo del sociale per i temi affrontati. Un libro pensato per chi desidera approfondire una visione della giustizia che vada oltre la sola dimensione punitiva, valorizzando responsabilità, dialogo e ricostruzione delle relazioni.

