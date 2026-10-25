Emanuele Gambacciani presenta “Una storia da raccontare” alla Feltrinelli di Livorno

Lunedì 26 ottobre alle 17.30 l’incontro in via Di Franco 12. Dialoga con l’autore Alessandro Pini. Un libro che intreccia sport, emozioni e crescita personale, dedicato a chi educa e a chi non smette di inseguire i propri sogni

Lo sport come palestra di vita, luogo di crescita, scoperta di sé e capacità di rialzarsi dopo una caduta. È questo il cuore di “Una storia da raccontare”, il libro di Emanuele Gambacciani, pubblicato da Libritalia.net, che sarà presentato lunedì 26 ottobre alle 17.30 alla Libreria Feltrinelli di Livorno, in via Di Franco 12. A dialogare con l’autore sarà Alessandro Pini.

Il volume racconta una storia sportiva attraverso le riflessioni, le emozioni e i dubbi del mental coach che ha accompagnato le sue “bimbe” durante un’intera stagione. Un percorso che va oltre il campo da gioco e diventa un’occasione per interrogarsi sul valore dell’impegno, sulla fiducia in sé stessi e sull’importanza di affrontare le difficoltà senza rinunciare ai propri obiettivi.

In una società dominata dall’apparire, nella quale la mediocrità sembra spesso diventare il filo conduttore dell’esistenza e gli adolescenti si sentono giudicati, inadeguati o fuori posto, il libro vuole offrire una testimonianza di segno diverso. La bellezza della vita può essere a portata di mano, a patto di avere il coraggio di seguire i propri sogni e la forza di rialzarsi una volta in più rispetto alle volte in cui si è caduti.

Il messaggio si rivolge a un pubblico ampio: non soltanto agli allenatori e ai mental coach, ma anche a genitori, educatori e ragazzi che cercano la propria strada. Perché lo sport, quando diventa un’esperienza autentica di formazione, insegna che la crescita non passa soltanto dai risultati, ma anche dalla capacità di affrontare le sconfitte, riconoscere le proprie fragilità e trovare nuove motivazioni per ripartire.

Emanuele Gambacciani è biologo nutrizionista, facilitatore di Mindfulness, mental coach ed esperto di Bioquantica. Con “Una storia da raccontare” porta al centro dell’attenzione il rapporto tra sport e crescita personale, affidando a un’esperienza vissuta il compito di ricordare quanto sia importante accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso, aiutandole a credere nelle proprie possibilità.

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