Emergenza casa per chi serve lo Stato: P.R.E.SI.DI. presenta il progetto “Case a prezzo di costo”

L'obiettivo è ambizioso: garantire il trasferimento della piena proprietà di immobili ai soci a prezzi di costo. L’appuntamento è fissato alle 10 nella Sala Pamela Ognissanti (Comune di Livorno Area Nord), in via Piero Gobetti 11.

In una città dove il mercato delle locazioni è ormai saturo e i prezzi degli affitti hanno raggiunto vette proibitive, superando spesso centri come Pisa e Lucca, a pagare il prezzo più alto sono spesso i servitori dello Stato. Personale delle Forze Armate, dell’Ordine e del Soccorso Pubblico, costretti a frequenti trasferimenti d’autorità, si scontrano con una realtà locale dominata dall’esplosione degli affitti brevi e da un’offerta abitativa residenziale spesso inadeguata o degradata.

Per rispondere a questa cronica carenza di stabilità, il sindacato P.R.E.SI.DI. (Progetto di Rappresentanza Europea per la Sicurezza, la Difesa e il Soccorso Pubblico) ha indetto un incontro pubblico per il prossimo *sabato 9 maggio 2026. L’appuntamento è fissato alle 10 nella Sala Pamela Ognissanti (Comune di Livorno Area Nord), in via Piero Gobetti 11.

L’iniziativa, dedicata esclusivamente agli appartenenti ai comparti Difesa, Sicurezza e Vigili del Fuoco, punta a illustrare la nascita della Cooperativa Edilizia “Pr.E.Si.Di.”. L’obiettivo è ambizioso: garantire il trasferimento della piena proprietà di immobili ai soci a prezzi di costo, eliminando le speculazioni di mercato attraverso due direttrici operative:

1. Nuove Costruzioni: Realizzazione di abitazioni su misura grazie all’attivazione del Fondo Casa (ex Art. 1836 D.Lgs 66/2010) e di finanziamenti a fondo perduto nazionali ed europei per l’edilizia agevolata.

2. Acquisizioni Strategiche: Recupero di patrimoni immobiliari tramite aste giudiziarie, cartolarizzazioni e l’assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), da riqualificare e destinare ai soci.

“Il nostro obiettivo è trasformare il disagio in stabilità,” spiegano dal sindacato. “Vogliamo che chi serve le Istituzioni non debba più scegliere tra il dovere verso la Nazione e la serenità della propria famiglia”.

L’incontro di Livorno sarà l’occasione per i lavoratori in divisa di conoscere i dettagli tecnici, proporre idee e compilare la manifestazione d’interesse per definire le proprie necessità abitative.

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