“Emozioni”, l’ultimo film del regista livornese Amasi Damiani ai 4 Mori

In foto anche il presidente della giuria Franco Mariotti e il presidente dell'Archivio Storico del Cinema Italiano Graziano Marraffa

Sabato 30 settembre alle 18, al Cinema 4 Mori, verrà proiettato “Emozioni”, l’ultimo film del regista livornese Amasi Damiani, che sarà in sala per introdurre l’opera al pubblico. Un film che parla d’amore, di amicizia, di sentimenti che sono diventati rari. Un film puro, a volte sbarazzino, ma sempre limpido.

Amasi Damiani, nato a Livorno il 26 settembre il 1927, dirige oltre 30 film, spaziando dalla commedia al western, dall’horror ai film di denuncia a sfondo sociale, scrivendo quasi sempre anche soggetto e sceneggiatura dei suoi film. Realizza anche documentari e opere teatrali.

Qualche giorno fa gli è stato consegnato il premio alla carriera della seconda edizione del “Premio per il Cinema Indipendente Sergio Pastore”.

