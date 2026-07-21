Epiphany – The light within Mostra personale di Chioma Ukwu

Dal 24 luglio al 2 agosto Extra Factory ospita “Epiphany: The Light Within”, mostra di pittura della giovane artista Chioma Ukwu, in concomitanza di Effetto Venezia 2026, la manifestazione che quest’anno invita a riflettere sul tema delle nuove generazioni

Dal 24 luglio al 2 agosto Extra Factory ospita “Epiphany: The Light Within”, mostra di pittura della giovane artista Chioma Ukwu, in concomitanza di Effetto Venezia 2026, la manifestazione che quest’anno invita a riflettere sul tema delle nuove generazioni.

L’inaugurazione è in programma venerdì 24 luglio alle ore 18.30 negli spazi di Extra, in piazza della Repubblica, angolo Pina d’Oro a Livorno. La mostra curata da Fabrizio Razzauti, sarà poi visitabile tutti i giorni dalle 18.30 alle 23.00, escluso il martedì.

Con questa esposizione Extra rinnova la propria vocazione a promuovere giovani talenti e nuove ricerche artistiche, offrendo spazio ad un’artista che, dopo un percorso di formazione e lavoro a New York, è tornata nella città dove è nata per proseguire il proprio percorso creativo.

Nata a Livorno da famiglia di origini nigeriane, Chioma Ukwu sviluppa una pittura fortemente emotiva in cui memoria, identità e spiritualità dialogano attraverso paesaggi tra realtà ed immaginazione. La luce diventa elemento narrativo, mentre acqua, montagne, cieli e vegetazione si trasformano in metafore di trasformazione interiore.

Le opere raccolte in “Epiphany: The Light Within” non descrivono semplicemente la natura, ma raccontano quel momento in cui nasce una nuova consapevolezza. L’epifania ricordata dal titolo non coincide con una rivelazione improvvisa, bensì con il lento riconoscimento di una luce già presente dentro ciascuno di noi.

La pittura di Chioma Ukwu si costruisce attraverso stratificazioni materiche, velature e cromie luminose che richiamano tanto la tradizione africana quanto la sensibilità della pittura contemporanea internazionale. Oro, pigmenti terrosi, azzurri profondi e trasparenze danno vita a scenari contemplativi, capaci di coinvolgere lo spettatore in un’esperienza emotiva prima ancora che visiva.

La scelta di presentare questa mostra durante Effetto Venezia, dedicato alle nuove generazioni e alle prospettive del futuro, assume così un significato particolare. Sostenere il lavoro di una giovane artista significa infatti investire nella ricerca, nel dialogo tra culture e nella capacità dell’arte contemporanea di offrire nuovi sguardi sul presente.

«Ci sono paesaggi che riproducono il mondo e altri che appartengono all’interiorità. Le opere di Chioma Ukwu abitano questo secondo luogo. Non raccontano montagne o fiumi, ma ciò che accade quando qualcosa, dentro di noi, cambia forma.» È questa la chiave di lettura che accompagna l’intero percorso espositivo, un invito alla contemplazione e alla riscoperta della meraviglia.

La mostra sarà visitabile fino al 2 agosto 2026, con ingresso libero.

Condividi:

Riproduzione riservata ©