“Eppur si muove” si presenta in città grazie al Rotary Mascagni

“Supergiocando insieme è festa!” è il titolo della bella iniziativa promossa dal Rotary Club Livorno Mascagni negli spazi della sede dell’Associazione Oami. Obiettivo dell’evento, presentare ai livornesi – e non solo – l’Associazione Eppur si muove Asd Aps, attiva in città da oltre 5 anni, nel settore del sostegno ai giovani adulti con disabilità motorie e/o intellettive.

“I nostri ragazzi – spiega la presidente Stefania Bargagna – sono tutti abbastanza grandi, con meno terapie da fare e molto più tempo libero rispetto ai bambini in età scolare. L’idea di creare questa associazione nasce dalla volontà dei genitori di questi adolescenti e di alcuni tecnici al fine di generare opportunità di aggregazione e socializzazione. Le attività che svolgiamo nella nostra attuale sede, il Centro anziani di via Degli Asili, sono veramente tante: si va dai corsi di cucina, a quelli di teatro, per arrivare fino al basket. A questo si aggiunge la formazione per gli insegnanti e quella rivolta ai ragazzi con svantaggi linguistici e/o sociali. A causa della pandemia, e di altre variabili, siamo conosciutissimi a Pisa e poco noti a Livorno. Avevamo quindi bisogno un’occasione speciale che ci offre l’opportunità di mostrare a tutti ciò che riusciamo a realizzare grazie all’impegno, alla passione e alla solidarietà dei nostri operatori”. Ad animare il pomeriggio, un gruppo di ragazze della scuola Micali che ha allietato i presenti con alcuni brani suonati alla chitarra in attesa di una bella merenda nel giardino soleggiato della struttura.

“Questo – racconta la presidente del Club Maria Crysanti Cagidiaco – è un luogo a cui tengo moltissimo, perché fu creato da mio padre nel 1989. Come Rotary, siamo molto attenti a questi rapporti di rete e sinergia tra le varie associazioni, perché crediamo che più siamo e più cose belle ed importanti possiamo realizzare insieme”. Chi fosse interessato a rivolgersi a Eppur si muove per informazioni può contattare i seguenti numeri di telefono: 335/543.19.89 (Rosalia) e 328/562.97.23 (Isora).

