“Era solo un profeta”, il libro di Sergio Matteoli all’Ex Cinema Aurora

L’autore, Sergio Matteoli (scrittore, viaggiatore e geologo), sarà affiancato nella presentazione da Gianni Niccolai mentre gli intermezzi musicali saranno eseguiti da Marco Bellagamba

Mercoledì 17 febbraio (alle ore 18,15), nei locali dell’Ex Cinema Aurora, in viale Ippolito Nievo 28, a Livorno, ci sarà la prima presentazione del romanzo “Era solo un Profeta” (Porto Seguro Editore). L’autore, Sergio Matteoli (scrittore, viaggiatore e geologo), sarà affiancato nella presentazione da Gianni Niccolai mentre gli intermezzi musicali saranno eseguiti da Marco Bellagamba.

Sulla falsariga del genere Spy Story, il libro si dipana lungo oltre 200 pagine intorno a una misteriosa quanto intrigante e “rivoluzionaria” ipotesi sulla vicenda umana di Gesù, secondo la quale il Cristo potrebbe non essere morto dopo la crocefissione bensì quasi un secolo dopo e molto lontano da Gerusalemme, probabilmente in India.

Il protagonista di questa avventura, l’architetto Valerio Mascia, si rivela personaggio spiazzante, unico, forse predestinato, pur nella sua estrema “normalità”… e lo potremo seguire nel suo pericoloso viaggio alla ricerca della verità attraverso un itinerario lastricato di sangue che lo porterà sulle tracce di un antico manoscritto: da Firenze alla Sardegna, dal Pakistan all’India, all’Armenia, al Vaticano…

Sergio Matteoli è alla sua quarta “prova d’autore”. La sua prima opera, “Il cervello del pollo”, datata 2019, è una sorta di racconto fanta-politico legato alla musica di Fabrizio De André… la seconda e la terza uscita, “Viaggi, amori e utopie” e “La strana storia di M”, possono invece essere considerate “diari di bordo” in senso lato, alla ricerca del senso della Esistenza. Con “Era solo un profeta” Matteoli si confronta ora con una dimensione letteraria a lui inconsueta, quella appunto della Spy Story. Le quattro pubblicazioni, così diverse tra loro, sono comunque legate da un filo conduttore che è l’esperienza di vita all’estero dell’autore che, in quasi 40 anni di lavoro come geologo, ha avuto modo di conoscere oltre 60 Paesi nel mondo.

