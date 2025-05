Erasmus+: uno scambio speciale tra Livorno e Orivesi (Finlandia)

La scuola secondaria di primo grado “Bartolena” ha ospitato otto studenti e due docenti provenienti da Orivesi, in Finlandia, nell’ambito di un progetto Erasmus+ di scambio culturale.

Otto studenti italiani hanno accolto i coetanei finlandesi nelle proprie famiglie, offrendo loro non solo ospitalità ma anche un caloroso benvenuto e un’immersione nella quotidianità italiana. Durante la settimana, i ragazzi hanno partecipato a diverse attività scolastiche interamente in lingua inglese, tra cui laboratori, giochi linguistici e momenti di confronto culturale. Alcuni studenti italiani hanno anche svolto il ruolo di “guide turistiche”, accompagnando gli ospiti finlandesi durante le visite a scuola, a Pisa e a Firenze, illustrando in inglese i principali monumenti e luoghi di interesse.

Un’esperienza intensa e arricchente per tutti, all’insegna dell’incontro, della crescita personale e dell’apertura verso l’Europa.

