Erika dei Mayor vince il premio come “miglior attrice” a Monza

Scaraventati a Monza il giorno dopo la replica, i Mayor Von Frinzius hanno portato il loro ultimo spettacolo al festival teatrale “Li sei vero” organizzato dal Veliero presso il teatro Binario 7, e ne sono usciti festeggianti.

“Scaraventati, ho fatto la mia” ha infatti portato l’attrice Erika Bonura a vincere il premio come migliore attrice per l’impatto scenico di immediata efficacia, naturale spontaneità e simpatia.

Dopo tutta questa fatica e queste soddisfazioni, sono i nostri eroi pronti a riposarsi? No!

Martedì 30 maggio infatti un gruppo di nove attori partirà per la Calabria per portare una versione ridotta dello spettacolo presso l’auditorium comunale di Polistena, dove sarà anche conferito alla compagnia il premio “La ricchezza della diversità”. La MVF continua a stupirci e meravigliarci giorno dopo giorno.

