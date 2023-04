Esopo a Livorno da Extra Factory

La presentazione del libro d’artista di Paolo Parente, insieme alle stampe originali, alla proiezione di immagini e alla lettura con l’intervento della Associazione "la 12a sedia" avverrà venerdì 28 aprile 2023 alle 18,30

La lettura di alcune satiriche e divertenti favole senza tempo adatte a tutte le età, illustrate e ambientate nei luoghi tra i più amati della Toscana. La presentazione del libro d’artista di Paolo Parente, insieme alle stampe originali, alla proiezione di immagini e alla lettura con l’intervento della Associazione “la 12a sedia” avverrà venerdì 28 aprile 2023 alle 18,30 nel piccolo auditorium di Extra in piazza della Repubblica. L’ingresso è libero.

«L’arte ci cura. Noi non siamo solo quello che mangiamo e l’aria che respiriamo. Siamo anche le storie che abbiamo sentito, le favole con cui ci hanno addormentato da bambini (…)» (Tiziano Terzani).

PAOLO PARENTE – Paolo Parente è l’autore delle immagini e dei testi di “Esopo a Livorno”, ed è anche l’editore di questo Libro d’Artista che contiene una scelta di favole tratte da un suo testo precedente e più ampio dal titolo «Esopo in Toscana».

Base di ogni saggezza, queste favole ambientate in un’arcaica Livorno sono folgoranti racconti che trattano l’eterna commedia della vita. Parente è un artista eclettico sia per quanto riguarda la sua formazione che il suo modo di concepire il «fare arte». Ha infatti attraversato vari periodi e si è occupato di arte nei suoi più diversi aspetti.

Nato a Livorno nel 1954, Paolo ha vissuto la maggior parte della sua vita lontano, pur non dimenticando mai le sue radici livornesi. A Firenze ha compiuto gli studi artistici, in Svizzera ha affrescato interamente la Chiesa di Zermatt, in Lombardia alterna le sue attività artistiche con la Toscana, dove ha esposto a Livorno alla Galleria Peccolo e a Prato al Museo Pecci.

Per ulteriori informazioni: www.parentearte.com

Ass. Culturale Extra Factory, venerdì 28 aprile ore 18.30 via della Pina d’Oro, 2 (angolo Piazza della Repubblica), Livorno Ulteriori informazioni: [email protected]

Condividi: