Esplode il carnevale alle Fonti del Corallo

Esplode il carnevale a Fonti del Corallo: per questo fine settimana e per martedì 21 febbraio (martedì grasso) la hall e l’intera galleria del centro commerciale di Porta a Terra si animeranno con tante maschere, con giochi, intrattenimenti, magia e tanto divertimento per piccoli e grandi.

Tutti, infatti, sia bambini che adulti saranno invitati a prender parte alla grande festa carnevalesca delle Fonti, dove intere famiglie potranno mascherarsi ed immergersi in un contesto di allegria e spensieratezza. Sin da sabato mattina alle 10,30 sarà a disposizione lo spazio “truccabimbi”, immancabilmente presente anche dalle 16, da quando cioè partirà la kermesse.

Lo show-man animatore Alby darà il via alla sfilata delle maschere presentate in passerella dalle modelle di Miss Livorno e da modelli, che per l’intero pomeriggio si muoveranno poi nelle varie “piazze” del centro commerciale. Seguirà la parata di tutte le maschere presenti e si darà il via alla gran baldoria, con musica, balli di gruppo, giochi e tanta animazione condotta da Jennifer. Anche domenica il carnevale sarà protagonista a Fonti del Corallo, con “truccabimbi”, maschere in passerella e animazione con Alby e Aurora. Gran finale, quindi, martedi pomeriggio 21 febbraio, nell’ultimo giorno di carnevale che precede le Ceneri: oltre alla presentazione di tutte le maschere ed alla animazione condotta da Alby, andrà in scena uno spettacolo di magia e illusionismo con Magico Matteo, che con la sua assistente darà vita ad uno show già apparso a “I soliti Ignoti” su Rai 1 ed a “Guess My Age” su TV 8. Ci sarà veramente da rimanere a bocca aperta nell’ammirare l’esecuzione di giochi apparentemente impossibili, micromagia, sparizioni e levitazioni. A seguire, per la gioia dei bambini, la mitica pentolaccia.

