Esposizione nazionale e internazionale canina al Caprilli

Ingresso libero. Si prevede la presenza di oltre 900 soggetti, cani di numerose razze, spesso anche inusuali. I giudizi avranno inizio alle ore 9.30 e proseguiranno per tutta la mattina

Il 18 e 19 maggio all’Ippodromo Caprilli di Livorno, si svolgeranno rispettivamente, l’Esposizione Internazionale del Gruppo Cinofilo Livornese “Ivano Rosini” e l’Esposizione Nazionale del Gruppo Cinofilo Volterrano. Nel complesso delle due manifestazioni si prevede la presenza di oltre 900 soggetti, cani di numerose razze, spesso anche inusuali. I giudizi avranno inizio alle ore 9.30 e proseguiranno per tutta la mattina.

Prima del Best in Show della giornata di sabato 18, alle 14.00 si terrà una esibizione di Dog Dance, protagoniste saranno Gloria Allasia con la sua “collega” a quattro zampe Frida che hanno reso onore al nostro tricolore in occasione di più competizioni ed in particolare agli europei dove la squadra CSEN è salita sul gradino più alto del podio.

Il giorno seguente, domenica 19 maggio, sempre alle 14.00, prima del Best in show, ci sarà “l’intervista” a Ghunter, il pastore tedesco protagonista di una serie Netflix.

Ricordiamo che quest’anno ricorre il 75° anniversario della Fondazione del Gruppo Cinofilo Livornese, un traguardo che sarà festeggiato con questo week end cinofilo insieme a tutta la cittadinanza.

Ingresso libero.

Per informazioni è possibile contattare il Gruppo Cinofilo Livornese al numero 0586-080814 oppure consultare la pagina Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100070765405315

Condividi:

Riproduzione riservata ©