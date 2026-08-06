Estate a Marina Cala de’ Medici: ad agosto grandi eventi tra musica, talk ed enogastronomia

Il porto Marina Cala de’ Medici, che sempre di più si conferma struttura turistica essenziale per chi decide di visitare la Toscana arrivando dal mare, è pronto ad accogliere diportisti e residenti della zona con un mix di eventi di qualità. L’AD del porto Matteo Italo Ratti: “Siamo una struttura strategica per la vita turistica della costa”

Un mese di eventi in riva al mare, tra musica, cultura ed enogastronomia. Il porto Marina Cala de’ Medici, che sempre di più si conferma struttura turistica essenziale per chi decide di visitare la Toscana arrivando dal mare, è pronto ad accogliere diportisti e residenti della zona con un mix di eventi di qualità.

La grande protagonista delle serate al Marina sarà la musica. Tutti i mercoledì a partire dalle ore 20, infatti, la piazza del Borgo si animerà con il DJ Samuele Pedroni, che proporrà quattro appuntamenti per tutte le età: ritmi freschi per l’evento “Tropical Beats & Live Groove” (5 agosto), una carica di hit estive per la serata “Summer Waves Party” (12 agosto), atmosfere house con “Deep Blue Groove” (19 agosto) e infine un viaggio musicale dagli anni ’90 a oggi con “Good Vibes Only” (26 agosto).

Non mancheranno appuntamenti dedicati all’approfondimento e alla riflessione. Continua infatti la rassegna Voci dal Molo, organizzata dal Marina Cala de’ Medici con il giornale Il Tirreno e il patrocinio del Comune di Rosignano Marittimo. La piazza del Borgo ospiterà lunedì 17 agosto (ore 21.30) un incontro incentrato sui temi del bullismo e del disagio giovanile con Claudia Conte (scrittrice, giornalista e portavoce dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo) e Giovanna Bellini (neurologa e criminologa forense). Il 21 agosto, sarà la volta dell’appuntamento dal titolo “Portualità Toscana”, importante occasione di approfondimento sulle nuove sfide dei sistemi portuali in Italia e nel Mediterraneo.

A fine mese, venerdì 28 agosto alle 21, si terrà inoltre la presentazione del libro di Marco De Candia, “L’abbraccio dell’oceano” con una proiezione incentrata sulle meraviglie del mondo sottomarino.

Anche i locali che si aprono sulla piazza del Borgo hanno in programma una serie di iniziative per il mese di agosto: il Fuxy Bar propone musica dal vivo con performance variegate: soul anni ’80 (sabato 8 agosto ore 21), jazz Bossanova con il Paola Bivona Quartet (martedì 11 agosto ore 21), rock internazionale con la Dafel Band (giovedì 20 agosto ore 21) e ancora “Terramia” emozionante omaggio a Pino Daniele (giovedì 27 agosto ore 21).

La Cala de’ Medici Enoteca ospiterà venerdì 14 agosto dalle 20.30 apericena e musica live di Luca Nicolosi; sabato 22 agosto è in calendario Family Night (ore 20.30), una serata speciale durante la quale i genitori potranno rilassarsi davanti al mare, mentre i figli saranno coinvolti in giochi e intrattenimenti. Infine, per festeggiare al meglio la giornata di Ferragosto, il Bistrot Marina Cala de’ Medici propone l’evento “Slice & Sound”, serata a base di pizza illimitata, cocomero e musica dal vivo.

Per gli appassionati di motori, il 21 e 22 agosto, sotto la Torre Direzionale, sarà possibile partecipare ai test drive organizzati da Ugo Scotti (orario 18.30-21).

“Il denso e variegato programma di eventi previsti per agosto – spiega Matteo Italo Ratti, AD del Marina Cala de’ Medici – dimostra come il porto sia ormai uno dei punti strategici della vita turistica lungo la costa. Il nostro desiderio è quello di proporre occasioni di svago e divertimento per soci, turisti e residenti. Proprio per questo abbiamo pensato a un’offerta di intrattenimento variegata, che coniuga cultura, musica dal vivo ed enogastronomia”.

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