Estate a Villa Mimbelli: apertura con un omaggio a Mascagni

Le opere in cartellone sono realizzate in forma di concerto e dirette da Chiara Morandi e David Boldrini. L’orchestra è costituita da 30 straordinari musicisti e cantanti che hanno calcato importanti scene d’Italia

Al via venerdì 14 luglio alle ore 21 a Villa Mimbelli con “Non solo… Cavalleria Rusticana, un omaggio a Pietro Mascagni nella sua città natale”, la stagione estiva di EstrOrchestra.

La celebre opera Cavalleria Rusticana sarà rappresentata in forma di concerto, accostata a stupendi Intermezzi di altre opere dello stesso autore, con un cast d’eccezione che sancisce la collaborazione di EstrOrchestra con IOF Italian Opera Florence.

La rassegna “Estate a Villa Mimbelli 2023, Opera sotto le stelle”, patrocinata dal Comune di Livorno e sotto la direzione artistica di Chiara Morandi, quest’anno è interamente dedicata all’opera lirica e si svolgerà nella cornice d’eccezione dello storico Teatro di Villa Mimbelli, dove un tempo era consuetudine eseguire musica operistica e sono passati grandi cantanti e direttori come Magda Olivero.

Dopo questo primo appuntamento mascagnano, il calendario prevede altri tre eventi:

– mercoledì 2 agosto Recital Opera Highlights e Ouvertures;

– domenica 20 agosto La Traviata;

– sabato 26 agosto il Barbiere di Siviglia.

Le opere in cartellone sono realizzate in forma di concerto e dirette da Chiara Morandi e David Boldrini. L’orchestra è costituita da 30 straordinari musicisti e cantanti che hanno calcato importanti scene d’Italia. La location e la grande professionalità e bravura dei musicisti renderanno questo evento unico e meraviglioso.

EstrOrchestra invita il suo affezionato pubblico a non perdere questa splendida occasione per assaporare le dolci note delle più celebri opere liriche nell’atmosfera meravigliosa di una estate sotto le stelle!

Villa Mimbelli si trova in via S. Jacopo in Acquaviva 65 a Livorno.

Per tutti gli appuntamenti biglietto posto unico 30 €.

Per prenotazioni telefonare a Giovanna Pieri Buti 347 563 1072 oppure scrivere a [email protected]

Dal sito www.estrorchestra.com sarà possibile acquistare i biglietti tramite Eventbrite.

