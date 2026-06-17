“Estate di Livorno”, la summer hit che celebra il litorale livornese

Dietro al progetto ci sono il dj producer Gabrysound, il musicista livornese Valerio Dentone e la voce di Barbara Santucci. Un brano pop dedicato alla costa livornese che punta a diventare la colonna sonora dell’estate 2026. Fuori su tutte le piattaforme

Dalla passione per il territorio alla musica. Si chiama “Estate di Livorno” il nuovo singolo firmato dal dj producer Gabrysound, realizzato insieme al musicista e produttore livornese Valerio Dentone e alla cantante Barbara Santucci. Il brano, disponibile dal 5 giugno su tutte le piattaforme digitali e destinato anche alla programmazione radiofonica, nasce con un obiettivo preciso: raccontare e valorizzare la costa livornese attraverso la musica. L’idea iniziale è stata di Gabriele Savani, in arte Gabrysound, che si è presentato da Dentone con un testo e una prima bozza musicale. Da lì è iniziato il lavoro di produzione nel home studio del musicista livornese. “L’idea di partenza era sua, poi abbiamo sviluppato il progetto in studio e curato tutta la produzione musicale”, racconta Dentone. Una produzione realizzata con strumenti veri, nella quale il musicista ha suonato basso, chitarre, tastiere e si è occupato anche della programmazione ritmica. Per completare il progetto mancava una voce femminile capace di interpretare al meglio il brano. La scelta è così ricaduta su Barbara Santucci, cantante professionista, insegnante di canto e voce della band Radioviva.

“La sua timbrica ci è sembrata subito perfetta per questo progetto”, spiega Dentone. Con il suo contributo il brano ha assunto la veste definitiva, diventando una canzone pop dal ritornello immediato e coinvolgente.

Un omaggio alla costa livornese – “Estate di Livorno” è una vera e propria dichiarazione d’amore al territorio. Nel testo e nelle atmosfere musicali trovano spazio alcuni dei luoghi simbolo del litorale, da Livorno al Romito, passando per Caletta, la Meloria, Castiglioncello, Vada e Rosignano. Località che fanno parte della quotidianità di Gabrysound, da anni protagonista della nightlife livornese e voce conosciuta dagli ascoltatori di Radio Meravigliosa. L’obiettivo dichiarato è quello di creare una canzone capace di accompagnare la bella stagione e raccontare le emozioni tipiche delle vacanze sulla Costa degli Etruschi, tra mare, tramonti, amicizia e voglia di stare insieme.

Il videoclip – Ad accompagnare l’uscita del singolo c’è anche un videoclip realizzato da Toscana.Live, con immagini e situazioni che richiamano alcuni degli elementi più caratteristici dell’estate livornese: dalle infradito agli asciugamani stesi sugli scogli, passando per la spuma, il classico 5e5, le giornate di pesca e i momenti trascorsi con gli amici. Un racconto visivo che punta a esaltare l’identità del territorio e le sue tradizioni più popolari.

Chi sono gli artisti – Gabrysound, classe 1989, è uno dei dj più conosciuti della costa livornese. Specializzato in disco dance e revival, anima da anni piazze ed eventi proponendo successi dagli anni Settanta a oggi. Collabora inoltre con Radio Meravigliosa, web radio dedicata ai grandi classici della musica.

Valerio Dentone, musicista e produttore nato a Livorno, è bassista dei Gary Baldi Bros dal 2008. Nel corso della sua carriera ha collaborato con il Jubilation Gospel Choir, con l’associazione Nido del Cuculo negli spettacoli di Paolo Ruffini e ha accompagnato Enrico Nigiotti durante il tour di Amici 2010. Dal 2018 è bassista del progetto Pianeta Zero, tributo a Renato Zero, mentre nel 2025 ha partecipato allo spettacolo Rock The Opera insieme all’Orchestra Filarmonica di Praga.

Barbara Santucci, classe 1988, è cantante, autrice e insegnante di canto. Dal 2014 guida il gruppo Radioviva e dal 2024 ricopre il ruolo di direttore artistico della scuola di musica La Cerreta di Rosignano. Il mixaggio del brano è stato curato da Valerio Dentone e Gabrysound, mentre il mastering è stato affidato alla Level Mastering di Nicola Fantozzi. Con tutte le carte in regola per entrare nelle playlist della stagione, “Estate di Livorno” si candida a diventare uno dei brani simbolo dell’estate 2026, portando in musica il mare, i colori e l’atmosfera della costa livornes

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