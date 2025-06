Estate in Fortezza Vecchia. Terza settimana, la stagione entra nel vivo

Si inizia domenica sera col jazz d’autore, si passa lunedì al Cinema con la “C” maiuscola e, immediatamente, prendono il via i primi – attesissimi - appuntamenti con le opere, la musica classica e lirica

Il cartellone della Fortezza Vecchia entra nel vivo. Si inizia domenica sera col jazz d’autore, si passa lunedì al Cinema con la “C” maiuscola e, immediatamente, prendono il via i primi – attesissimi – appuntamenti con le opere, la musica classica e lirica. Non c’è una serata in Fortezza Vecchia che non sia ricca, scintillante e carica di sorprese, nella stagione da 150 eventi curata da Menicagli Pianoforti.

Domenica 15 – Dynamic Duet Stefano Brondi & Giacomo Riggi – E’ veramente un “dinamico duo” quello formato dai maestri Stefano Brondi & Giacomo Riggi. Uno spettacolo di duetti “per divertirsi” in cui i repertori pop, jazz, rock e cantautoriali italiani e stranieri si incontrano e si mescolano tra loro, in un vero e proprio viaggio della Musica del XX secolo, senza alcuna etichetta. I vari temi musicali saranno i reali protagonisti della scena, per una esecuzione nella sua forma più pura e acustica, che vedrà al pianoforte e alla voce narrante (ma non solo) Giacomo Riggi, e alla voce principale Stefano Brondi.

Lunedì 16 – Sguardi in Fortezza – Anteprima: Film a scatola chiusa – Per il decimo anno consecutivo, torna la rassegna di cinema d’essai curata da Kinoglaz, Nido del Cuculo e Menicagli Pianoforti che quest’anno vedrà anche salire sul palco della Quadratura dei Pisani grandi ospiti internazionali come Laura Morante (30 giugno), Michele Placido (14 luglio) e Alessandro Benvenuti (25 agosto). Il film di stasera, il primo della Stagione, sarà un cult “a sorpresa”, come da tradizione, nel perfetto stile di “Sguardi in Fortezza”. Il programma completo degli eventi del lunedì sarà annunciato a breve (ingresso, 7 euro con consumazione).

Martedì 17 – “Sillabe de… La Traviata” – A cura di Mario Menicagli, il primo concerto operistico con l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo De Bernart” e i suoi solisti. Direttore: Gianmaria Fantato Pontini. “La Traviata” è l’opera più eseguita al mondo. Ma siete proprio sicuri di conoscere la sua storia, le curiosità e i segreti racchiusi nell’opera di Verdi? Narrato da Mario Menicagli un viaggio nell’opera più famosa della storia della musica attraverso le sue arie più celebri. Biglietto, su Ticketone, a partire da 6 euro.

Mercoledì 18 – “Jazz Meets”: Accordi DiVersi – Poesie in note, omaggio alla poetessa Wislawa Szymborska di Riccardo Arrighini (piano) e Lella Violi (voce). Progetto musical/letterario (e in parte anche teatrale) che celebra la “Poesia”. Un racconto a tratti intimo, ma sempre vivace e ironico, dove racconti, aneddoti, curiosità, letture, giochi e riflessioni si alternano con le musiche, composte dagli interpreti, basate su alcune delle più intense poesie dell’autrice polacca, già Premio Nobel per la Letteratura 1996.

Giovedì 19 – La Reunion di Ale & Ricky 2025 – Serata di beneficenza per Fondazione Meyer.

Venerdì 20 – Studio 2. La discoteca del venerdì –Quando la Fortezza diventa la più suggestiva discoteca a cielo aperto della costa toscana.

Sabato 21 Prog61: Omaggio ai Genesis – Dal 2011 i “PROG61” suonano i Genesis e fanno impazzire i fan. Dai classici dell’era di Peter Gabriel, come “The Lamb Lies Down on Broadway” e “Supper’s Ready”, fino ai successi dell’era di Phil Collins, come “Turn It On Again” e “Mama”, con l’obiettivo di ricreare la particolarità del sound dei Genesis e le peculiari atmosfere progressive, mantenendo il suono dell’epoca, con arrangiamenti che rispecchino il più fedelmente possibile gli originali. I Prog61 sono Fabio Gori (lead vocals, flute, percussions), Franco Falconcini (keyboards and vocals), Marco De Martino (rythm and 12 strings guitar, vocals, percussions), Maurizio Tamma (lead electric and acoustic guitars, vocals), Andrea Giudice (bass and bass Station novation), Michele Guerrazzi (drums and percussions). Ingresso, 9 euro.

Sabato 21 (da mezzanotte) – Deep Love Factory – La magica notte dance della Fortezza Vecchia.

