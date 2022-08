EstrOrchestra, sabato il quarto e ultimo concerto di questa stagione

Protagonisti della serata due grandi compositori, Haydn e Mozart. In apertura il concerto per violino solista e orchestra di F.J. Haydn, dedicato, come gli altri concerti per questo strumento, al violinista italiano Tomasini, eseguito dal Mº Chiara Morandi

Protagonisti della serata due grandi compositori, Haydn e Mozart. In apertura il concerto per violino solista e orchestra di F.J. Haydn, dedicato, come gli altri concerti per questo strumento, al violinista italiano Tomasini, eseguito dal Mº Chiara Morandi.

A seguire un altro capolavoro di F.J. Haydn, il primo concerto per violoncello e orchestra in Do maggiore, eseguito dal nostro primo violoncello Alessandro Maccione.

La seconda parte del concerto si apre invece sulle note di W.A. Mozart, con la sinfonia “Jupiter”.

Questa sinfonia, n 41, venne scritta in pochissimo tempo dal genio viennese, quasi contemporaneamente alle due precedenti, la 39 e la 40, per sperare in una ripresa finanziaria dopo lo scarso successo che ebbe l’opera “Don Giovanni”.

Il violinista Salomon descrisse la sinfonia “Jupiter” come “grandiosa e divina”, esplosiva come era il suo compositore.

Vi aspettiamo sabato 27 agosto 2022 alle ore 21 presso la Chiesa del Sacro Cuore,

viale del Risorgimento 77, Livorno.

Biglietto posto unico: 12€

Per prenotazioni:

Tel. 333 4239641

opp. scrivere a: [email protected]

I CAPOLAVORI DI HAYDN E MOZART

F. J. HAYDN Concerto per violino, archi e basso continuo in sol maggiore

Concerto per violoncello, archi e basso continuo in do maggiore

W.A. MOZART Sinfonia n. 41, K. 551 in do maggiore “Jupiter”

Chiara Morandi, direttore e violino solista

Alessandro Maccione, violoncello solista

Condividi: