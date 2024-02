Eugenio Lorenzini presenta “179 Gradi (triangolo imperfetto)” alla Feltrinelli

Domenica 18 febbraio alle 18 nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli Livorno. Eugenio Lorenzini presenta “179 Gradi (triangolo imperfetto)”, Albatros.

Eugenio Lorenzini aspetta i lettori il suo libro, una originale storia in cui si intrecciano tre racconti e tre persone unite da un filo comune. Un filo invisibile e misterioso che legano i personaggi della storia, grazie a testimonianze raccolte anche a molti anni di distanza le une dalle altre. Diversi versioni di una storia che sembrano non collimare e che racchiudono ed esprimono un segreto che le lega.

Eugenio Lorenzini, nato nel 1965 a Livorno, diplomato al liceo scientifico ha iniziato a collaborare con la casa Editrice fiorentina Ed.a.i. a 16 anni, scrivendo su una rivista di aeronautica a livello nazionale articoli di modellismo; la collaborazione è durata per dieci anni e si è estesa con gli anni ad articoli riguardanti il mondo dell’elettronica, materia nella quale si è laureato a Pisa nell’aprile del 1991. Dopo il servizio militare in marina come ufficiale ed alcune esperienze lavorative nel campo della radar meteorologia e del software automation, da oltre venti anni lavora in una azienda metalmeccanica di respiro internazionale. Il primo romanzo, “1808 (quasi una storia)” ha vinto nel 2006 il primo premio al concorso Torino Città amica. Ha pubblicato in e-book un secondo romanzo, “L’illustratore” nel 2012.

