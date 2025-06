Eventi. Un giugno tutto da vivere Alle Vettovaglie

Con l’arrivo dell’estate, l'Osteria Alle Vettovaglie riaccende le luci sul cuore del Mercato Centrale di Livorno, trasformandolo in un salotto urbano dedicato al buon cibo, alla musica e all’arte

Con l’arrivo dell’estate, l’Osteria Alle Vettovaglie riaccende le luci sul cuore del Mercato Centrale di Livorno, trasformandolo in un salotto urbano dedicato al buon cibo, alla musica e all’arte. Per tutto il mese di giugno, le serate del Venerdì e del Sabato dell’Osteria tornano protagoniste con un programma ricco di appuntamenti che unisce cultura, convivialità e sapori toscani.

MOSTRA FOTOGRAFICA: “SEA” DI PAOLO BELLONI

Per tutto giugno e luglio, la saletta climatizzata ospiterà “SEA”, la nuova mostra fotografica di Paolo Belloni. Dopo il successo di “STREET”, Belloni propone un viaggio visivo attraverso mare e cielo, con immagini che esaltano i giochi di luce, forma e colore. Le fotografie accompagneranno i pranzi e le cene dell’Osteria, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

FOOD & MUSIC: LE SERATE IN PROGRAMMA (inizio ore 20:30)

Ogni sabato sera, un concerto dal vivo accompagna la cena, in collaborazione con Percorsi Musicali.

Ecco il calendario di giugno:

Sabato 7 giugno – I Mi+Ba

Un tuffo nel cuore della musica italiana Preparatevi a un viaggio emozionante nel repertorio dei giganti Mina e Lucio Battisti. I Mi+Ba, nati qui a Livorno nel 2014 dall’unione di amici musicisti con una passione smisurata, ci faranno rivivere atmosfere indimenticabili.

Sabato 14 giugno – VeròMica

Ritmico e coinvolgente! Un progetto musicale nato nel 2021 dalla sintonia tra Micael e Veronica, i VeròMica vi incanteranno con le loro riletture acustiche di brani blues, swing e soul, sia italiani che internazionali. La loro missione? Rendere felice il pubblico, regalando un momento di pura serenità e gioia attraverso la musica. Uno spettacolo davvero imperdibile, vi faranno battere i piedi!.

Sabato 21 giugno – Julia Dee Black Duo

Julia Dee Black Duo – L’anima del sound black Una serata carica di energia e passione, tra soul e rock. Dalle grintose Patty Smith e Tina Turner alle atmosfere dei Creedence, il Julia Dee Black Duo vi travolgerà con il suo sound inconfondibile. La meravigliosa voce di Giulia d’Amato e la splendida chitarra di Samuele Brandini saranno i padroni indiscussi di una notte indimenticabile. Preparatevi a ballare!

Sabato 28 giugno – Missteryke

Un omaggio alla canzone italiana Torna al Mercato il duo Missteryke, composto dalla voce di Monia Mosti e dalla chitarra di Greta Merli, con il loro speciale tributo alla canzone italiana. Sarà un percorso affascinante attraverso autori che hanno fatto la storia – da Battiato a Vasco Rossi, da Tenco a Diodato e Fabi – ma anche nuove proposte come Noemi, Emma Nolde, Francesca Michielin, e qualche “chicca” freschissima direttamente da Sanremo 2025. Non mancate!

IN VISTA DEL CACCIUCCO PRIDE 2025

L’Osteria Alle Vettovaglie sarà tra i protagonisti del Cacciucco Pride 2025, in programma dal 22 al 24 agosto. Per l’occasione, l’Osteria ospiterà eventi speciali e oltre al noto Cacciucco. È già possibile prenotare per garantirsi un posto.

INFO E PRENOTAZIONI

Tutti gli eventi iniziano alle ore 20:30. È consigliata la prenotazione

Osteria Alle Vettovaglie – Mercato Centrale, Scali Saffi 27 – Livorno

Telefono e WhatsApp: 347 7487020

www.allevettovaglie.com

