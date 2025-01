Evento Approdo: seminario formativo “Intersex: vite, società, diritti”

Seminario formativo sulla tematica intersex che si svolgerà sabato 18 gennaio, dalle 15 alle 19, presso il Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo di Livorno e aperto a tutta la cittadinanza. Il corso si propone di fornire informazioni per il corretto inquadramento e per la presa in carico di persone intersex dall’età evolutiva all’età adulta e delle loro famiglie.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

h 15:00

Registrazione dei partecipanti

h 15: 30

Apertura dei lavori: Egon Botteghi (Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo)

h 15:45

Introduzione: Vocabolario per il genere con Dr.ssa Chiara Centenari (Pediatra)

h 16:00

Le situazioni di intersessualità con Dr.Carlo Alfaro (Pediatra)

h 16.30

L’esperienza delle famiglie – (Associazione Genitori e Bimb* IntersexMai Più Soli )

h 17:00

Essere Intersex ieri e oggi. Cosa è cambiato (sulla mia pelle) con Claudia Balsamo (Associazione Intersex esiste)

h 17. 30

Intersezioni: il ruolo della società nella vita delle persone intersex con Marta Prandelli (Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellow in Psoicologia Sociale, Dublin City University)

h 18.00

Discussione

Moderator*: Egon Botteghi, Chiara Centenari

h.19.00

Chiusura dei lavori

Sarà possibile seguire l’evento anche da remoto collegandosi al link meet https://meet.google.com/sxh-ozkd-rrs

