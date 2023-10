Evento Coming Out all’Approdo

Mercoledì 11 ottobre in occasione del Coming Out Day, una ricorrenza internazionale in cui la comunità LGBTQIA+ celebra l’importanza del coming out, Arcigay Livorno organizza una tavola rotonda sul tema del coming out in collaborazione con le associazioni Agedo Livorno e Rete Genitori Rainbow.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 21 presso il Centro Ascolto LGBTQ+ L’Approdo in via Caduti del Lavoro 26 (locali CRED e CIAF, 1 Piano) e sarà un’importante occasione per condividere e/o ascoltare esperienze relative al coming out delle persone LGBTQIA+ in merito all’orientamento sessuale e all’identità di genere e la prospettiva dei loro familiari in particolare dal punto di vista dei genitori o figli. Ci sarà anche occasione di riflettere sul significato di questa ricorrenza e sull’importanza della pratica del coming out ancora oggi nel 2023.

