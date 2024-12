Evento conclusivo dell’evento Dialoghi Intergenerazionali

Venerdì 20 dicembre alle 18.00 si terrà al circolo Arci Collinaia (Via delle Fate116) l’evento conclusivo del progetto Dialoghi Intergenerazionali con un appuntamento dal titolo Che aria tira? Crisi climatica, eco-ansia e altre emozioni ambientali dedicato all’approfondimento dell’impatto che il cambiamento climatico genera sul benessere emotivo e sulla salute mentale di individui e collettività, soprattutto sulle giovani generazioni. Lo faremo attraverso un dialogo a più voci in cui interverranno Niccolò Guarda, psicologo clinico, Alessio Simoncini del Comitato Territoriale Arci Livorno e Lucrezia Ferrà per il Circolo Legambiente ‘Luciano De Majo’. Largo spazio sarà lasciato anche al dibattito e al confronto con le persone presenti. Al termine dell’evento sarà offerto alle persone presenti un aperitivo per celebrare la fine del progetto.

Il progetto “Dialoghi intergenerazionali”, un progetto approvato con D.D.R. 13511/23 con il contributo del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e della Regione Toscana che vuole contribuire al consolidamento di un welfare di comunità che abbia come parola chiave lo “scambio intergenerazionale”. Il progetto mira a ridurre la distanza, sociale e culturale che si è venuta a creare tra le generazioni attraverso la costruzione di spazi che possano essere una opportunità di apprendimento, scambio e crescita. Luoghi e percorsi dove giovani e anziani possano ritrovarsi a trattare temi di interesse comune con visioni diverse ma, forse, complementari. Il progetto sarà realizzato nel corso di tutto il 2024 e prevede presentazioni di libri, workshop e molto altro per discutere insieme di ambiente, pedagogia, adolescenza e partecipazione. Progetto realizzato da Arci Livorno insieme a associazione Nesi/Corea, Arcigay Livorno, Legambiente Livorno circolo “Luciano De Majo”, Associazione Nesi/Corea e Uni Info News.

