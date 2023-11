Evento “Open Day” – Approdo Centro Ascolto LGBTQ+

Per l'area tematica "Diritti", martedì 7 novembre dalle 16:30, vi sarà una giornata aperta e di presentazione del Centro, dei suoi servizi, delle sue attività e della biblioteca tematica LGBTQIA+ e transfemminista

L’Approdo Centro Ascolto Lgbtq+ farà parte dell’Autunno Pedagogico 2023/24 a cura del Settore Istruzione e Politiche Giovanili, tramite gli uffici del Cred e Ciaf, del Comune di Livorno.

Per l’area tematica “Diritti”, martedì 7 novembre dalle 16:30, vi sarà una giornata aperta e di presentazione del Centro, dei suoi servizi, delle sue attività e della biblioteca tematica LGBTQIA+ e transfemminista alla presenza di operator* e volontar * del Centro rivolta ad educatore* ed insegnanti, famiglie e ragazz* ea tutta la cittadinanza interessata con particolare attenzione alle figure professionali presso i nostri locali in via Caduti del Lavoro, 26 a Livorno – 1 Piano.

Durante l’iniziativa sarà presente l’Amministrazione Comunale e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali presso il Dipartimento Pari Opportunità) tramite un videomessaggio del Coordinatore Mattia Peradotto.

