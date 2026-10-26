Extra Factory, due romanzi di Arkadia Editore raccontano identità e memoria

Sabato 31 ottobre alle 18 la presentazione di “Il tema di Ethna” di Anna Bertini e “In equilibrio sulla linea azzurra” di Valter Manunza. Modera la giornalista Giulia Bellaveglia, a seguire firmacopie e aperitivo.

Sabato 31 ottobre alle ore 18 la Galleria d’arte Extra Factory, in via della Pina d’Oro 2, ospiterà la presentazione di due titoli pubblicati da Arkadia Editore: “Il tema di Ethna” di Anna Bertini e “In equilibrio sulla linea azzurra” di Valter Manunza. A moderare l’incontro sarà la giornalista Giulia Bellaveglia. Al termine, spazio al firmacopie con gli autori e a un piccolo aperitivo.

Due romanzi diversi, accomunati dall’attenzione per l’identità, la memoria e le scelte che danno forma a una vita. Le storie invitano a guardare oltre le apparenze e a interrogarsi sul rapporto con il passato, con gli altri e con se stessi.

Ne “Il tema di Ethna”, Bertini racconta una donna che cerca di ricomporre i frammenti della propria storia. Ethna Sarfatti, nata a Dublino e cresciuta a Firenze, nel 1997 decide di separarsi dal marito e si ritira negli spazi di Castel Sonnino per riflettere sulla propria esistenza. Sette anni dopo, passando nuovamente nei pressi del luogo, sceglie di tornarci: quel ritorno diventa l’occasione per mettere per iscritto ciò che ha vissuto.

Professoressa di musica e violoncellista, mentre lavora a una composizione per un quartetto jazz ripercorre vicende familiari, amori e incontri, fino alla scoperta di non essere la figlia biologica dell’uomo che ha sempre considerato suo padre. Ne nasce un viaggio intimo in cui i ricordi diventano uno strumento per cercare un senso e raggiungere una nuova consapevolezza.

“In equilibrio sulla linea azzurra” è invece il romanzo d’esordio di Manunza e segue Damiano Fortuna mentre si prepara per la maratona di New York. La corsa, scandita dalla linea azzurra tracciata sull’asfalto, diventa un percorso interiore: a ogni passo riaffiorano l’infanzia, le tensioni familiari, il rapporto difficile con il padre, le proprie origini e le ambizioni che hanno guidato la vita adulta.

Tra fatica, ricordi e incontri, Damiano prova a fare i conti con le ferite del passato e a riprendere in mano il proprio destino. Lo sport si trasforma così nella metafora della possibilità di cambiare direzione, senza cancellare ciò che si è stati.

L’appuntamento negli spazi di Extra Factory sarà l’occasione per conoscere i due autori e le loro idee affidate alla scrittura, in un dialogo con il pubblico. L’incontro è rivolto agli appassionati di narrativa e a chi desidera trascorrere un pomeriggio tra libri, confronto e cultura nel cuore di Livorno.

Due storie da scoprire e condividere, per esplorare attraverso la letteratura le tracce che il passato lascia nel presente e le possibilità che ogni nuova scelta può aprire.

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