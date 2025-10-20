Fabio Leonardi in mostra con Tanti saluti da Livorno

Sabato 25 ottobre alle ore 17.30 alla Galleria Le Stanze inaugura la mostra personale dell’artista Fabio Leonardi dal titolo Tanti saluti da Livorno. Ogni tavola di Fabio Leonardi uno sguardo su Livorno, una piccola storia della città. Prospettive in movimento che si ricompongono in geometrie vivaci. Cifra comune in queste cartoline il sorriso, l’ironia, l’enigma. Sarà presente l’artista.

25 ottobre – 8 novembre

Da martedì a sabato, 9.30 /12.00 e 17.00 /19.00 –

La domenica e il lunedì su appuntamento.

