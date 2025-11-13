Fabio Santoro presenta Fractal&Friends
Un progetto in continua evoluzione che unisce arte, natura, divulgazione, attivismo, discipline olistiche e talenti professionisti del panorama toscano
L‘artista Fabio Santoro annuncia il secondo appuntamento del suo progetto espositivo FRACTAL, che torna a Livorno con una formula ampliata e trasversale e si trasforma in “FRACTAL AND FRIENDS”.
L’inaugurazione della mostra è fissata per Venerdiì 28 Novembre 2025 alle ore 18:30 presso il Circolo Lupo Rosso, in via Azzati 40 a Livorno. La mostra, che proseguirà il 29 e 30 Novembre, sarà il catalizzatore di un fitto programma di eventi collaterali concepiti per creare un dialogo sinergico tra l’arte visiva e l’espressione corporea e creativa, con un occhio di riguardo per le tematiche ambientali.
L’Arte che Diventa Esperienza Collettiva – FRACTAL è l’ultimo progetto artistico di Santoro, un corpus di opere in continua espansione, caratterizzato da una ricerca concettuale sulle forme e i colori della natura. Partendo da questa base, “FRACTAL AND FRIENDS” evolve in un’iniziativa culturale che si apre al territorio e ad altre discipline, diventando un palcoscenico vivo per la natura e per chi la ama.
È un’occasione per dare voce a enti e professionisti che dedicano il loro impegno al mondo naturale e interiore. Attraverso un programma ricco e variegato, si toccheranno diverse corde: dalla divulgazione e l’attivismo ambientale fino a esperienze profondamente connesse alla natura interiore, come la meditazione guidata e l’approccio olistico.
Talenti e Realtà Toscane in Primo Piano
Il programma esperienziale include talenti e realtà di spicco del panorama toscano:
- Laboratorio di Scrittura Creativa: Uno spazio dedicato all’ispirazione e alla narrazione, a cura di Silvia Sorbi, dove le forme e i colori delle opere stimoleranno nuove storie.
- Attivismo Ambientale: Saranno presenti Apuane Libere (Organizzazione di volontariato a difesa delle Alpi Apuane) e l’iconico labronico Green, che ci metteranno di fronte alle dinamiche e alle questioni più urgenti legate all’ambiente.
- Meditazione e Bagno di Suono: Una sessione di meditazione guidata dalla Naturopata e Life Coach Elena Baldacci con l’accompagnamento suggestivo delle campane tibetane della musicoterapista Sara Ciucci, per connettersi profondamente con sé stessi, l’ambiente e l’opera d’arte.
- Workshop di Stone Balancing: Con l’acclamato artista livornese Marco Quercioli e gli altri componenti del gruppo ILAF (Italian Land Art Festival): Marco Avenante, Maurizio Signorini e Gianfranco Paolotti.
Il Programma Dettagliato
VENERDÌ 28 NOVEMBRE
- 18:30: Opening e accoglienza
- 19:30: Presentazione Mostra “FRACTAL” /
- Prefazione a cura di Massimo
- Presentazione Evento – Circolo Lupo
SABATO 29 NOVEMBRE
- 17:00: “FRACTAL: ISPIRAZIONI E SUGGESTIONI” – Laboratorio di scrittura creativa a cura di Silvia Sorbi.
- Per info: 329 3718544
- 19:30:
- 21:00: “UN DISASTRO CHE CANCELLA L’ARTE” – Intervento di Apuane
DOMENICA 30 NOVEMBRE
- 10:30: “RITORNO ALLA MATRICE” – Viaggio corporeo tra suono e meditazione a cura di Elena Baldacci e Sara Ciucci.
- A seguire: Degustazione tè
- Per info: 339 8767640
- 15:30: “EQUILIBRIO NATURALE” – Workshop di Stone Balance a cura di Marco Quercioli, Marco Avenante, Maurizio Signorini, Gianfranco Paolotti.
- 19:00: “LA VOCE DELLA CITTÀ” – Intervento di Green.
La Voce dell’Artista – «Con FRACTAL ho voluto che l’arte uscisse dalla sua cornice statica. I miei quadri sono frammenti di un insieme più grande, e questo evento è la realizzazione di quell’insieme,» dichiara l’artista Fabio Santoro. «“FRACTAL AND FRIENDS” è la materializzazione di quel legame profondo che l’arte può tessere tra noi e l’ambiente. È un invito a guardare oltre la tela, a vivere l’arte con tutti i sensi, supportati dalle energie creative che la Toscana offre.»
«È un’opportunità unica per celebrare, comprendere e proteggere la meraviglia che ci circonda, nella speranza di risvegliare una consapevolezza collettiva del nostro posto in questo infinito, meraviglioso frattale.»
Informazioni Utili
- Evento: FRACTAL & FRIENDS, di Fabio Santoro
- Location: Circolo Lupo Rosso, via Azzati 40 – Livorno
- Opening (Inaugurazione): Venerdi 28 Novembre 2025, ore 18:30
- Durata Evento e Giorni Esperienziali: Dal 28 al 30 Novembre 2025
- Accesso: Ingresso libero e gratuito ad ogni attività
L’Artista – Fabio Santoro (La Maddalena, 1985) è un artista visivo che fonde l’esperienza internazionale con una profonda risonanza interiore. Laureato in Architettura, ha trascorso tredici anni a Londra lavorando come Visual Artist nell’industria degli effetti speciali per film e TV. Questa doppia anima — tra l’ambiente marino della sua Sardegna d’origine e l’innovazione tecnologica londinese — è il motore della sua ricerca. Nei suoi lavori, come il progetto FRACTAL, Santoro mette in scena mondi sospesi, mescolando pittura digitale e tradizionale e sperimentando con varie tecniche di stampa e trasferimento su diversi supporti e materiali. Le sue opere esplorano il legame tra l’uomo, la non-linearità del tempo e la natura.
