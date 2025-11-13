Fabio Santoro presenta Fractal&Friends

Un progetto in continua evoluzione che unisce arte, natura, divulgazione, attivismo, discipline olistiche e talenti professionisti del panorama toscano

L‘artista Fabio Santoro annuncia il secondo appuntamento del suo progetto espositivo FRACTAL, che torna a Livorno con una formula ampliata e trasversale e si trasforma in “FRACTAL AND FRIENDS”.

L’inaugurazione della mostra è fissata per Venerdiì 28 Novembre 2025 alle ore 18:30 presso il Circolo Lupo Rosso, in via Azzati 40 a Livorno. La mostra, che proseguirà il 29 e 30 Novembre, sarà il catalizzatore di un fitto programma di eventi collaterali concepiti per creare un dialogo sinergico tra l’arte visiva e l’espressione corporea e creativa, con un occhio di riguardo per le tematiche ambientali.

L’Arte che Diventa Esperienza Collettiva – FRACTAL è l’ultimo progetto artistico di Santoro, un corpus di opere in continua espansione, caratterizzato da una ricerca concettuale sulle forme e i colori della natura. Partendo da questa base, “FRACTAL AND FRIENDS” evolve in un’iniziativa culturale che si apre al territorio e ad altre discipline, diventando un palcoscenico vivo per la natura e per chi la ama.

È un’occasione per dare voce a enti e professionisti che dedicano il loro impegno al mondo naturale e interiore. Attraverso un programma ricco e variegato, si toccheranno diverse corde: dalla divulgazione e l’attivismo ambientale fino a esperienze profondamente connesse alla natura interiore, come la meditazione guidata e l’approccio olistico.

Talenti e Realtà Toscane in Primo Piano

Il programma esperienziale include talenti e realtà di spicco del panorama toscano:

Laboratorio di Scrittura Creativa: Uno spazio dedicato all’ispirazione e alla narrazione, a cura di Silvia Sorbi , dove le forme e i colori delle opere stimoleranno nuove storie.

Uno spazio dedicato all’ispirazione e alla narrazione, a cura di , dove le forme e i colori delle opere stimoleranno nuove storie. Attivismo Ambientale: Saranno presenti Apuane Libere (Organizzazione di volontariato a difesa delle Alpi Apuane) e l’iconico labronico Green , che ci metteranno

Saranno presenti (Organizzazione di volontariato a difesa delle Alpi Apuane) e l’iconico labronico , che ci metteranno Meditazione e Bagno di Suono: Una sessione di meditazione guidata dalla Naturopata e Life Coach Elena Baldacci con l’accompagnamento suggestivo delle campane tibetane della musicoterapista Sara Ciucci , per connettersi profondamente con sé stessi, l’ambiente e l’opera d’arte.

Una sessione di meditazione guidata dalla Naturopata e Life Coach con l’accompagnamento suggestivo delle campane tibetane della musicoterapista , per connettersi profondamente con sé stessi, l’ambiente e l’opera d’arte. Workshop di Stone Balancing: Con l’acclamato artista livornese Marco Quercioli e gli altri componenti del gruppo ILAF (Italian Land Art Festival): Marco Avenante, Maurizio Signorini e Gianfranco Paolotti.

Il Programma Dettagliato

VENERDÌ 28 NOVEMBRE

18:30: Opening e accoglienza

Opening e accoglienza 19:30: Presentazione Mostra “FRACTAL” / Prefazione a cura di Massimo Presentazione Evento – Circolo Lupo

Presentazione Mostra “FRACTAL” /

SABATO 29 NOVEMBRE

17:00: “FRACTAL: ISPIRAZIONI E SUGGESTIONI” – Laboratorio di scrittura creativa a cura di Silvia Sorbi. Per info: 329 3718544

“FRACTAL: ISPIRAZIONI E SUGGESTIONI” – Laboratorio di scrittura creativa a cura di Silvia Sorbi. 19:30:

21:00: “UN DISASTRO CHE CANCELLA L’ARTE” – Intervento di Apuane

DOMENICA 30 NOVEMBRE

10:30: “RITORNO ALLA MATRICE” – Viaggio corporeo tra suono e meditazione a cura di Elena Baldacci e Sara Ciucci. A seguire: Degustazione tè Per info: 339 8767640

“RITORNO ALLA MATRICE” – Viaggio corporeo tra suono e meditazione a cura di Elena Baldacci e Sara Ciucci. 15:30: “EQUILIBRIO NATURALE” – Workshop di Stone Balance a cura di Marco Quercioli, Marco Avenante, Maurizio Signorini, Gianfranco Paolotti.

“EQUILIBRIO NATURALE” – Workshop di Stone Balance a cura di Marco Quercioli, Marco Avenante, Maurizio Signorini, Gianfranco Paolotti. 19:00: “LA VOCE DELLA CITTÀ” – Intervento di Green.

La Voce dell’Artista – «Con FRACTAL ho voluto che l’arte uscisse dalla sua cornice statica. I miei quadri sono frammenti di un insieme più grande, e questo evento è la realizzazione di quell’insieme,» dichiara l’artista Fabio Santoro. «“FRACTAL AND FRIENDS” è la materializzazione di quel legame profondo che l’arte può tessere tra noi e l’ambiente. È un invito a guardare oltre la tela, a vivere l’arte con tutti i sensi, supportati dalle energie creative che la Toscana offre.»

«È un’opportunità unica per celebrare, comprendere e proteggere la meraviglia che ci circonda, nella speranza di risvegliare una consapevolezza collettiva del nostro posto in questo infinito, meraviglioso frattale.»

Informazioni Utili

Evento: FRACTAL & FRIENDS, di Fabio Santoro

FRACTAL & FRIENDS, di Fabio Santoro Location: Circolo Lupo Rosso, via Azzati 40 – Livorno

Circolo Lupo Rosso, via Azzati 40 – Livorno Opening (Inaugurazione): Venerdi 28 Novembre 2025, ore 18:30

Venerdi 28 Novembre 2025, ore 18:30 Durata Evento e Giorni Esperienziali: Dal 28 al 30 Novembre 2025

Dal 28 al 30 Novembre 2025 Accesso: Ingresso libero e gratuito ad ogni attività

L’Artista – Fabio Santoro (La Maddalena, 1985) è un artista visivo che fonde l’esperienza internazionale con una profonda risonanza interiore. Laureato in Architettura, ha trascorso tredici anni a Londra lavorando come Visual Artist nell’industria degli effetti speciali per film e TV. Questa doppia anima — tra l’ambiente marino della sua Sardegna d’origine e l’innovazione tecnologica londinese — è il motore della sua ricerca. Nei suoi lavori, come il progetto FRACTAL, Santoro mette in scena mondi sospesi, mescolando pittura digitale e tradizionale e sperimentando con varie tecniche di stampa e trasferimento su diversi supporti e materiali. Le sue opere esplorano il legame tra l’uomo, la non-linearità del tempo e la natura.

