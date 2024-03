“Facciamo Rumore”, l’8 marzo spettacolo per le Donne sul palco del NTC

Il giorno 8 marzo luci accese su "Facciamo Rumore" uno spettacolo di arte varia, musica e danza dedicato alle donne nel giorno della festa in loro onore sul palco del Nuovo Teatro delle Commedie in via Terreni 3/5

Il giorno 8 marzo luci accese su “Facciamo Rumore” uno spettacolo di arte varia, musica e danza dedicato alle donne nel giorno della festa in loro onore sul palco del Nuovo Teatro delle Commedie in via Terreni 3/5. Lo spettacolo è stato ideato dalla vocal coach Monica Stasi. Sul palco ci saranno diverse occasioni di show e riflessioni: si potrà assistere ad una presentazione di autodifesa con la partecipazione dello Zen Club, ci sarà la scuola di ballo Asd Gaddi Danza e il gruppo di batteristi del Bluebox Studio di Alessandro Brilli, con la collaborazione di Radio Incontro e l’esibizione di “Io Canto con Monica”, cantanti amatoriali diretti dalla vocal coach Monica Stasi. Appuntamento l’8 marzo al Nuovo Teatro delle Commedie a partire dalle 19,30 per un apericena. Lo spettacolo inizierà alle 21.

Condividi:

Riproduzione riservata ©