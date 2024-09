“Falling Up – Fallire non è un reato”, aperta la call per artisti

Associazione Nina ha il piacere di annunciare l’apertura della call per “Falling Up – Fallire non è un reato”, un progetto innovativo dedicato alla riflessione sull’importanza del fallimento nel percorso creativo e artistico. L’iniziativa, ospitata nella suggestiva cornice delle rovine di Villa Maurogordato a Livorno, offre una straordinaria opportunità di rinascita e sperimentazione per artisti emergenti e affermati che operano nelle arti visive, performative e dello spettacolo contemporaneo, inclusi teatro e danza.

Il progetto si articola in una residenza artistica di cinque giorni, dal 21 al 25 ottobre, seguita da una rassegna finale il 26 e 27 ottobre.

Attraverso una call aperta per residenze artistiche per performing arts e installazioni, miriamo a coinvolgere artisti nazionali e internazionali, offrendo loro l’opportunità di ridare vita alle loro opere, trovando nuova espressione e significato nel contesto unico delle rovine storiche. In una società in cui è richiesta una prestanza continua, dialogare e ragionare sulla possibilità che si possa fallire e che i fallimenti possono divenire strumenti di evoluzione, diventa un messaggio positivo in un periodo storico come questo.

La scelta di Livorno non è casuale. Livorno, città delle nazioni, da sempre aperta allo spirito dell’accoglienza e dell’inclusività è il luogo dove furono emanate le famose “Leggi Livornine”, una serie di provvedimenti legislativi emanati dal granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici, al fine di richiamare a Livorno una comunità mercantile internazionale. Le Leggi Livornine furono una delle operazioni legislative più inclusive della storia e un importante passo avanti per la libertà religiosa e civile in Europa. Esse contribuirono a fare di Livorno un importante centro commerciale e culturale, attirando mercanti ebrei e cristiani (greci, francesi, olandesi, armeni, inglesi…) da tutto il mondo ed ebbero un impatto significativo sulla storia di Livorno, che divenne un centro cosmopolita e multiculturale. Questo pluralismo cultural-religioso, in un’epoca in cui era visto come un pericolo, costituisce un’anomalia nel panorama del tempo che ha contribuito alla ricchezza non solo economica ma anche culturale della città ma che oggi necessita di essere riportata alla luce. Villa Maurogordato è uno dei simboli di questo multiculturalismo e come i progetti che selezioneremo attraverso la call agli artisti anch’essa ha bisogno di una rinascita e di una valorizzazione.

Il progetto è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Livorno, al partenariato con Mo-wan Teatro e alla collaborazione di istituzioni e realtà locali come il Museo di Storia Naturale di Livorno, Reset, Anpana e l’Osservatorio di Monterotondo.

Non perdere l’occasione di prendere parte alla residenza artistica di 5 giorni (dal 21 al 25 ottobre) e alla rassegna finale (26, 27 ottobre), in cui riflettere e condividere le tue opere con il pubblico e con altri artisti nazionali e internazionali.

SCADENZA 6 ottobre 2024

Che ne dici, ti va di partecipare? Clicca qui per saperne di più e scoprire come candidarti! https://associazionenina.it/falling-up/

