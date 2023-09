Fango Secco, lettura scenica con Claudio Monteleone ai Bottini dell’Olio

Appuntamento il 21 settembre (ingresso libero) alle 18 ai Bottini dell’Olio Biblioteca Labronica con Fango Secco, lettura scenica con Claudio Monteleone. Spesso capita di svegliarsi e improvvisamente accorgersi che ci manca qualcosa. e quando succede è inevitabile la voglia di fare di tutto per recuperarlo. La nostra storia inizia 5 anni prima degli eventi narrati, durante l’alluvione di Livorno, un’esperienza che in un qualche modo il protagonista dello spettacolo rivive a causa degli eventi che rincorre.

Un secondo spettacolo scritto da Ephraim Pepe per la compagnia dei Leggendari a tema Cambiamento Climatico, per continuare a parlare e far conoscere le problematiche che affronteremo sempre più spesso.

Il testo è stato presentato ad Asa e al Consorzio Aretusa che, dopo i necessari passaggi interni, hanno deciso di accogliere sia il progetto del Festival e di mettere a disposizione lo spazio all’interno della Biblioteca Labronica ai Bottini dell’Olio per ospitare la prima volta questo spettacolo a Livorno, spettacolo che ha debuttato a inizio agosto a Tassilico, in Garfagnana, durante l’iniziativa organizzata dal gruppo artistico degli Skimmers che si è conclusa con la richiesta di replica di Fango Secco.

L’ingresso è gratuito, prima dello spettacolo ci sarà un breve intervento di Asa e a seguire sarà tentato il collegamento con alcuni protagonisti degli eventi raccontati. nello spettacolo

