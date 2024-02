FantaGoldoni, i 30 vincitori del gioco a premi

Sono stati oltre trecento i partecipanti alla I edizione del “Fantagoldoni”, il gioco a premi dedicato alla terza kermesse canora “Perché il Goldoni è il Goldoni”

I partecipanti avrebbero dovuto rispondere ad una serie di quesiti comprendenti la classifica finale della gara ed alcune situazioni particolari che si sarebbero verificate durante l’esibizione dei cantanti.

Molti, tra i partecipanti, coloro che seguono da vicino le vicende della oramai popolare manifestazione (amici e parenti dei cantanti fra tutti), ma anche molti quelli che si sono avvicinati al concorso spinti dalla curiosità e dalla qualità dei premi in palio, offerti da sponsor livornesi e dalla stessa Fondazione Goldoni.

Ad Antonella Marinai è andato il premio più ambito, un soggiorno in Sardegna per due persone offerto da BiniViaggi.

Questi gli altri premi assegnati: Carolina Baldassatici, cena per due persone offerta dal Mascagni Restaurant dell’Hotel Palazzo, Mariam Sayed Tawfic, cena per due persone offerta dal ristorante InCarne, Emiliano Cicero, due biglietti per un evento al PalaModigliani offerto da Leg, Marika Pannella, due abbonamenti per la stagione di prosa della Fondazione Goldoni, Sofia Lazzerini, due abbonamenti per la stagione lirica della Fondazione Goldoni, Massimiliano Falanga, due abbonamenti per la stagione sinfonica della Fondazione Goldoni, Ilaria Biancalani, due biglietti per la stagione Eventi della Fondazione Goldoni,

Riceveranno due biglietti valevoli per uno spettacolo della stagione di prosa, lirica o sinfonica della Fondazione Goldoni

Clio Salvaderi, Francesca Brunori, Nicola Cavallini, Salasib Ferrara, Luca Panariello, Massimo Valentini, Maria Patania, Barbara Soldani, Maria Grazia Piombanti, Nora Pappalardo, Stefano Biagi, Angela Franceschi, Giuliana Dello Russo, Patrizia Rosi, Silvia Gargani, Antonella Giusti, Simone Tota, Gaia Noseda, Paola Tani, Franco Martinelli, Andrea Puccini, Riccardo Piazza.

I vincitori saranno premiati, alla presenza degli sponsor e degli organizzatori martedì 27 febbraio alle ore 16 presso la Sala Mascagni del Teatro Goldoni.

