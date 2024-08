“Fantasmi a Livorno”, il libro di Ursula Galli al Porticciolo di Ardenza

Venerdì 23 agosto alle 21, al Porticciolo di Ardenza, saremo i passeggeri di un viaggio tra il reale e l'immaginario, un percorso che ci condurrà tra le mura delle dimore storiche di Livorno, delle ville suggestive di Montenero e dei maestosi palazzi Ardenzini

“Lei crede nei fantasmi ?”, ” No, ma ne ho paura!”. Venerdì 23 agosto alle 21, al Porticciolo di Ardenza, saremo i passeggeri di un viaggio tra il reale e l’immaginario, un percorso che ci condurrà tra le mura delle dimore storiche di Livorno, delle ville suggestive di Montenero e dei maestosi palazzi Ardenzini. Una serata dedicata a tutti coloro che hanno sempre desiderato sapere di più sui misteri nascosti della città, ma che non hanno mai osato chiedere.

Tra ombre che si allungano, voci che sussurrano nel silenzio della notte e figure fluttuanti, esploreremo le leggende e i racconti che da secoli animano l’immaginario livornese. Esistono davvero i fantasmi a Livorno? Forse no, ma anche solo l’idea può farci rabbrividire…

Con il contributo di una abile giornalista, Ursula Galli, autrice di un volume sull’argomento e l’introduzione dall’architetto Riccardo Ciorli, e grazie alla collaborazione del Circolo Pesca e della Nautica di Ardenza e del Consiglio di Zona 5, prepariamoci a scoprire ciò che si nasconde dietro le tende mosse dal vento e i corridoi poco illuminati, in una serata che promette di solleticare le tue paure più profonde.

Condividi:

Riproduzione riservata ©