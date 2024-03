Farinella, Carannante e Collettivo_A, gli eventi nel prossimo fine settimana per la mostra su Leonardo

Proseguono anche nel prossimo fine settimana al Museo della Città le iniziative collaterali alla mostra “Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione”. La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita

Venerdì 22 marzo Vincenzo Farinella al Museo della Città con I Diluvi di Leonardo: un’ipotesi ovidiana

Venerdì 22 marzo alle ore 17 nella Sala del Grande rettile si terrà I Diluvi di Leonardo: un’ipotesi ovidiana di e con Vincenzo Farinella, Università di Pisa. Introduce Cristina Luschi / Giovanni Cerini. Vincenzo Farinella ha studiato Archeologia e Storia dell’Arte presso l’Università e la Scuola Normale di Pisa. Dal 1998 insegna Storia dell’Arte moderna e Iconologia e Iconografia presso l’Università di Pisa. I suoi ambiti di ricerca comprendono l’arte italiana tra Quattro e Cinquecento, nei rapporti con l’arte classica, e l’arte europea della fine dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento. Negli ultimi anni ha curato numerose mostre, tra cui I volti dell’Ariosto. L’Orlando furioso e le arti, con Marina Cogotti e Monica Preti, alla Villa d’Este di Tivoli, Scoperte e massacri. Ardengo Soffici e le avanguardie a Firenze con Nadia Marchioni, agli Uffizi e Raffaello e la Domus Aurea. L’invenzione delle grottesche alla Domus Aurea di Roma). Ha studiato l’arte italiana del Rinascimento in rapporto con l’antichità classica focalizzando la ricerca sui significati e le funzioni delle immagini nei differenti contesti in cui sono state concepite, realizzate e fruite. Tra le ultime pubblicazioni The Domus Aurea Book (2019) e Raffaello pittore archeologo (2021). La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita.

Il calendario delle ultime conferenze:

MARTEDÌ 26 MARZO

Introduce Sara Taglialagamba con Paolo Cova Leonardo e l’arte contemporanea. Il genio conquista e seduce ancora? Coordina Filippo Lotti con Christian Balzano, Massimo Barlettani, Luca Bellandi, Thomas Berra, Giuliano Giuggioli, Matteo Tenardi. In collaborazione di Casa d’Arte San Lorenzo

VENERDÌ 29 MARZO

Introduce Simone Lenzi

Luigi Gallo, direttore di Palazzo Ducale di Urbino,

e Massimo Signorini, docente di fisarmonica del Conservatorio Statale Domenico Cimarosa di Avellino. Presentazione del libro: Alla ricerca della Testa di Giuda, Sillabe.

MARTEDÌ 9 APRILE

Introduce Sara Taglialagamba con Paolo Cova

Antonio Natali. Direttore degli Uffizi dal 2006 al 2015. Trame svelate. Leonardo agli Uffizi

Sabato 23 marzo ai Bottini dell’Olio con Salvatore Carannante e Collettivo_A by Atelier delle Arti

Sabato 23 marzo giornata densa di appuntamenti al Polo Culturale dei Bottini dell’Olio: alle ore 17.00, nella Sala conferenze della Biblioteca, verrà presentato il libro Warburg, Leonardo, il Rinascimento (Pisa, 2023) di Salvatore Carannante, Università di Trento con la collaborazione della Scuola Normale Superiore di Pisa e l’Università di Urbino. Introduce Sara Taglialagamba, Università di Urbino Carlo Bo. Salvatore Carannante (Napoli, 1988) insegna Storia della Filosofia all’Università di Trento. Ha studiato filosofia presso l’Università di Pisa e la Scuola Normale Superiore, concentrandosi soprattutto sul pensiero rinascimentale (con particolare riferimento alla figura di Giordano Bruno) e sulla storia della storiografia filosofica. I suoi ambiti di ricerca vertono sulla filosofia e le arti figurative, con riferimento a Leonardo da Vinci e Federico Zuccari, sulla rappresentazione della Trinità dal Quattrocento al Seicento e sulle immagini di Niccolò Machiavelli. A seguire, alle ore 18.00 in Sala del Grande rettile, Collettivo_A by Atelier delle Arti presenta Come una poesia, performance di danza e canto. Concept di Chelo Zoppi con Asia Pucci ed Emiliano Nigi. “L’Uomo Vitruviano di Leonardo Da Vinci inizia la sua danza, e come in una poesia, il gesto perde la sua funzione per diventare bellezza.

Tutto accade nel momento: si serrano i gesti e volano verso il canto.

Il corpo incontra la voce, la voce che esce dal corpo, il corpo che risuona nelle viscere e nelle articolazioni, il suono muove lo spazio e lo spazio accoglie il corpo;

l’incontro, la magia, l’incanto, la forza dell’istante che apre radure e spiragli luminosi”. La partecipazione alle conferenze è libera e gratuita; la partecipazione agli spettacoli non comporta costi aggiuntivi oltre al biglietto d’ingresso alla mostra.

Orari Mostra Leonardo da Vinci. Bellezza e invenzione

dal lunedì al venerdì 10.00-19.00

sabato e domenica 10.00-21.00

Biglietti

Intero 15 euro, ridotto 10 euro, ridotto scuole 5 euro

visita guidata gruppi (max 25 persone) 75 euro

audioguida 3 euro

biglietto open acquistabile anche online dal sito ufficiale del Museo museodellacittalivorno.it

Visite guidate a partenza garantita

sabato 23 marzo ore 16.00

domenica 24 marzo ore 17.00

costo 3 euro (oltre al biglietto di ingresso)

Visita guidata adulti e bambini

domenica 24 marzo ore 11.00

costo 5 euro un adulto e un bambino; 3 euro gli altri partecipanti

Per informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

0586 824551

[email protected]

[email protected]

