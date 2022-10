Fascismo, MSI e NAR i temi del nuovo Giardino Filosofico del prof. Giannini

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-37.64.627

Il giorno 19 ottobre ore 21,15 all’ex Cinema Aurora nuovo appuntamento del Giardino Filosofico, condotto dal professore di storia e filosofia e regista Lamberto Giannini. In questa occasione si parlerà del Movimento Sociale Italiano, dei NAR e dello sviluppo del fascismo dopo la seconda guerra mondiale.

Dopo una breve introduzione sul ventennio, si cercherà di mettere in luce come elementi potenti e non soltanto residuali del fascismo siano rimasti nel sistema e si siano allargati, giocando sul doppio ruolo di antistema e sistema.

Il Movimento Sociale ha cercato di ottenere spazio elettorale per trasformarlo in spazio parlamentare, arrivando poi ad occupare nuovamente uno spazio governativo.

I NAR, i sei meravigliosi pazzi, così si autodefinivano, hanno invece fatto la scelta dell’anti-antifascismo, non definendosi fascisti, ma portando avanti un’azione terroristica come contraltare alle B.R.

Si parlerà ovviamente anche dell’antifascismo e di come questo lentamente abbia perso incisività.

Dopo una conferenza introduttiva , ci sarà un dibattito con il pubblico presente. Gli incontri rivolti a tutti, sia appassionati che profani della materia.

Gli interessati possono mandare un messaggio Whatsapp che avrà valore di prenotazione al numero 338-37.64.627.

Condividi: