“Fatti e personaggi di Livorno”, ciclo di conferenze ai Bottini dell’Olio

Il progetto propone tre incontri nei quali sarà possibile ripercorrere la storia della nostra città, dalla sua fondazione fino ai giorni nostri

Prenderà il via mercoledì 4 settembre alle 17.30 nella sala convegni della Biblioteca dei Bottini dell’Olio un ciclo di conferenze dal titolo “Fatti e personaggi di Livorno”.

Il progetto propone tre incontri nei quali sarà possibile ripercorrere la storia della nostra città, dalla sua fondazione fino ai giorni nostri. Dopo il primo appuntamento che illustrerà il periodo che va dalle origini fino ai Medici, seguirà quello relativo alla presenza della potente casata nobiliare (11 settembre) e quello che analizzerà gli anni che vanno dai dai Lorena ad oggi (18 settembre).

Arricchiti da fotografie e immagini, gli incontri approfondiranno i tre diversi periodi storici da ogni punto di vista (storico, architettonico, letterario, scientifico, culturale, sportivo, cronachistico, giornalistico) attraverso fatti, luoghi, date e personaggi.

Ideatore della rassegna e relatore è Marco Rossi, una laurea in informatica conseguita all’Università di Pisa e una lunga carriera manageriale in giro per il mondo. Scrittore, divulgatore, impegnato in attività di volontariato, Rossi trova anche il tempo per collaborazioni giornalistiche redigendo articoli su personaggi che hanno lasciato un segno nella storia di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©