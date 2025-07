(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA

Federico Buffa, Ambra Sabatini, skatepark e molto altro. Tutto pronto per la Notte Bianca dello Sport

L’appuntamento è per sabato 12 luglio, dalle 19 alle 02.00, tra via dei Pensieri e via Allende. In programma attività sportive, giochi, spettacoli, esibizioni, esposizioni e corner informativi. Tra le novità principali di questa edizione, un gadget per i bambini e le bambine in base al numero di sport provati nell’arco della serata. A organizzare la manifestazione è la Fondazione Lem

È tutto pronto per la terza edizione della Notte Bianca dello Sport di Livorno. L’appuntamento è per sabato 12 luglio, dalle 19 alle 02.00, tra via dei Pensieri, via Allende e le strutture sportive che fanno parte della cosiddetta Cittadella dello sport. In programma 127 tra attività sportive, discipline da provare, giochi, spettacoli, esibizioni, esposizioni e corner informativi. Tutto senza dimenticare lo street food, la musica, i giochi gonfiabili per i bambini e le bambine, le interviste e tante altre iniziative. A organizzare la manifestazione è la Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea, ente che si occupa dei grandi eventi a scopi turistici per conto del Comune di Livorno, in collaborazione con il comitato provinciale del Coni. Tutti gli impianti sportivi della zona, dallo stadio Armando Picchi al PalaMacchia passando per la piscina e il campo scuola, saranno aperti e accoglieranno le famiglie per una serata di sport e divertimento. Tra le novità principali di questa edizione, da sottolineare che i bambini e le bambine riceveranno un gadget in base al numero di sport provati nell’arco della serata. La testimonial della Notte Bianca dello Sport 2025 è la velocista Ambra Sabatini, campionessa paralimpica nei 100 metri a Tokyo 2020 e portabandiera dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi 2024: alle 20.30 sarà sul main stage – tra via dei Pensieri e via Allende, all’altezza del settore ospiti dello stadio – per un’intervista con il giornalista Gianni Tacchi, referente della Fondazione Lem. Sullo stesso palco, alle 22, salirà il telecronista sportivo e storyteller Federico Buffa per lo spettacolo “Federico Buffa – Le storie dello sport livornese”: Buffa, in dialogo con la giornalista Stefania Renda, sarà protagonista di uno spettacolo inedito e originale, elaborato per la Notte Bianca dello Sport di Livorno e dedicato alle storie dello sport livornese.

Saranno allestite due aree dedicate alle esibizioni sportive: una nel parcheggio del campo scuola e l’altra nel parcheggio tra via Allende e via Gioberti, dove interverranno anche campioni del territorio come Sara Madera, reduce dalla medaglia di bronzo agli Europei di basket, e Diego Ulissi, maglia rosa all’ultimo Giro d’Italia. Nel parcheggio del campo scuola ci saranno anche giochi come il calcio balilla umano e la grande novità del villaggio del calcio virtuale a cura della Lega Nazionale Dilettanti, che ha organizzato un torneo eSport con FC25 (iscrizioni al desk dalle 19.30 alle 20.45, inizio alle 21). In programma anche una gara di tiri da 3 punti – aperta a tutti – all’esterno del PalaMacchia, oltre alle sfide sui remoergometri con le sezioni nautiche di Livorno grazie alla collaborazione dell’Accademia Navale. Un’altra novità riguarda l’allestimento di uno skatepark – all’incrocio tra via dei Pensieri e via Allende, lato PalaCosmelli – con una serie di esibizioni spettacolari da parte di alcuni professionisti. Prevista infine una mostra con 110 maglie amaranto e 110 maglie bianche della storia dell’Unione Sportiva Livorno 1915, organizzata proprio per festeggiare i 110 anni della società.

