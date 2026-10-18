Federico Parlanti, una vita straordinaria: arriva il libro “Parliamo di Chico”

Scritto da Lamberto Giannini e Serena Senesi, con la prefazione di Paolo Ruffini, il volume racconta la storia di Federico, simbolo della Compagnia Mayor Von Frinzius. Presentazione in anteprima il 22 ottobre alla Feltrinelli di Livorno

Da quasi dieci anni ormai nella hall of fame livornese c’è un nuovo nome, un nome con qualcosa “in più”, un nome che “parla” da solo e che riempie la città di orgoglio: Federico Parlanti, 51 anni, con sindrome di Down.

Cameriere, zio, atleta, attore, doppiatore e presentatore, Federico dimostra quotidianamente versatilità e competenza, conquistando traguardi e ispirando chi gli sta intorno. La sua storia ha ispirato un nuovo libro, un ulteriore riconoscimento anche per la sua compagnia “madre”, la Mayor Von Frinzius.

“Parliamo di Chico”, attualmente in edicola con Il Sole 24 Ore, sarà disponibile in tutte le librerie dal 23 ottobre. Il volume verrà presentato in anteprima da Claudio Marmugi giovedì 22 ottobre alle ore 17.30 alla Feltrinelli di Livorno.

Il libro è scritto da Lamberto Giannini e Serena Senesi, con una prefazione firmata da Paolo Ruffini. Al suo interno trovano spazio anche le testimonianze e le parole di Rachele Casali, presidente della Mayor Von Frinzius, di Marco Paoletti del Parco del Mulino, di don Paolo Razzauti e di Matteo Ramagli.

A completare il racconto ci sono anche gli affetti più cari di Federico: i nipoti Giulia, Maria, Lorenzo e Francesco Longobardi, il cognato Alessandro Longobardi e la sorella Michela Parlanti.

Una storia di talento, relazioni e inclusione che trova nelle pagine di un libro un nuovo modo per raccontarsi e continuare a emozionare.

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