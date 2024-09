Feltrinelli. Barbara Guazzini èresenta “Il corpo inverso

Lunedì 30 settembre alle 18 presso la libreria Feltrinelli di Livorno, via di Franco 12 Barbara Guazzini presenta “Il corpo inverso” 8TTO edizioni. Modera l’evento Veronica Galletta

Barbara Guazzini è nata nella Maremma toscana, dove tutt’ora vive ed esercita la professione forense. Con Il corpo inverso è stata finalista, con menzione speciale della giuria, alla fellowship per scrittrici esordienti LetteraFutura, e finalista al Premio Walter Mauro. Alcuni suoi racconti compaiono in riviste e blog letterari tra cui Nazione Indiana e ’tina.

Livorno, 1984. Dante Fanti ha sei anni quando scopre di avere una rara anomalia congenita detta situs inversus: i suoi organi interni sono messi al contrario. E come può allora la vita scorrere dritta se lui è così sbagliato? Non un quadrifoglio in mezzo ai trifogli come lo definisce il babbo Leonardo, per rassicurarlo, ma un corpo inverso che trova un senso solo nell’immagine che lo specchio gli rimanda. Peccato che non esista uno specchio per raddrizzare anche la vita. È ancora un bambino, infatti, quando per l’amato padre, accusato di omicidio, si aprono le porte della prigione. Con una madre per cui è invisibile e la solitudine generata dallo stigma di avere un papà così, Dante cresce e si affaccia all’età adulta con un unico pensiero a cui rimanere aggrappato: il momento in cui il babbo riacquisterà la libertà. Ma il momento arriva e si trasforma in tragedia, e la felicità, che sembrava a portata di mano, si allontana una volta di più. Per sopravvivere Dante dovrà dissipare la nebbia che avvolge il passato e guardarsi dentro, in quel corpo inverso, per rimettere finalmente ordine, per trovare l’immagine di sé che ancora gli sfugge e che lo può salvare.

Struggente e drammatico fin dalle prime battute, Il corpo inverso (8tto edizioni, 2024) di Barbara Guazzini è un romanzo di formazione nel quale viene messo al centro della narrazione l’intenso rapporto tra padre e figlio.

