Ferragosto in Fortezza Vecchia tra cinema, Storia, Star Wars e grande jazz

Da "Life of Chuck" sotto le stelle alla suite sinfonica di John Williams, passando per Enrico Berlinguer, jazz, sonorità post-prog e il Nico Gori 10tet: una settimana ricchissima di appuntamenti nella Fortezza Vecchia, curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti

Grande cinema d’autore, appuntamenti con la Storia del Novecento, “Star Wars” suonato dall’orchestra sinfonica e il jazz travolgente del Nico Gori 10tet: la settimana di Ferragosto in Fortezza Vecchia si preannuncia esplosiva con le sorprese della stagione curata da Luca Menicagli per Menicagli Pianoforti.

Lunedì 10 agosto: Sguardi in Fortezza “Life of Chuck”, ore 21.30: un grande film dell’ultima stagione cinematografica da recuperare sotto le stelle. Il regista Mike Flanagan (Doctor Sleep e Il Gioco di Gerald, tra gli altri) ritrova Stephen King e dirige un piccolo gioiello, “The Life of Chuck”, dal racconto breve (omonimo) contenuto nella raccolta “Se scorre il sangue”. Tre atti – che scorrono al contrario – per un film drammatico che sa essere anche commedia dolce-amara, film musicale, romanzo di formazione e horror perturbante-fantastico-sovrannaturale. Curiosità: nei primi minuti, dentro ad un telegiornale americano, si scorge Livorno distrutta da un’alluvione. Ingresso, 7 euro.

Martedì 11 agosto, “Star Wars – Suite Sinfonica”, ore 21.15, palco principale: “Star Wars”, ovvero quando per descrivere l’evento bastano due parole. La suite sinfonica dei celebri film scritta da John Williams, un compositore da 54 nomination all’Oscar. In scena l’Orchestra del Teatro Goldoni “Massimo De Bernart” diretta dal maestro Paolo Ponziano Ciardi. L’appuntamento è imperdibile per i fan della saga e per tutti gli amanti di una musica “del futuro” divenuta “classica” nel senso più ampio del termine.

Martedì 11 agosto (rimandato al 21 agosto), Lamberto Giannini in “Presente storico”, Quadratura de Pisani, ore 21: nuovo appuntamento con la Storia con la “S” maiuscola e le conferenze-spettacolo del professor Lamberto Giannini (docente di filosofia nonché regista dei Mayor Von Frinzius e dello spettacolo di Paolino Ruffini “Din Don Down). Tema della serata, “Il compromesso storico e la figura di Enrico Berlinguer”. Ingresso libero.

Mercoledì 12 agosto, Paola Bivona – Matteo Quiriconi Ensemble, ore 21.30: a “Jazz Meets” un tuffo nelle canzoni attraverso i mari – dal Brasile al Mediterraneo. La formazione, infatti, esegue un repertorio che spazia dalle canzoni brasiliane, la bossa nova e la Musica Popular Brasileira, fino alla tradizione della musica italiana popolare, con divagazione nella musica cantautorale. Ingresso libero.

Giovedì 13 agosto, ABCH in “Sound Check”, ore 21: concerto della formazione di Andrea Nannetti (chitarre), Beppe Caturegli (basso) e Chico De Mayo (percussioni). Tre musicisti attivi fin dagli anni Settanta si sono ritrovati in questo gruppo “post-prog”. “Sound Check” è il loro nuovo progetto, sintesi delle diverse esperienze e delle collaborazioni internazionali. Il loro suono è ricco, strutturato e in costante evoluzione. Ingresso libero.

Venerdì 14 agosto, Nico Gori 10tet in “10 Years!!!”, ore 21.30: per lo speciale “Jazz Meets” della Notte di Ferragosto torna il tradizionale appuntamento col “Nico Gori Swing 10tet” che presenterà “10 YEARS!!!”, dieci anni di attività del 10tet e un nuovo disco omonimo. L’album è una tappa significativa, che sancisce il consolidamento di un progetto esplosivo e al contempo raffinato, tra i più brillanti della scena jazz italiana. Il disco raccoglie tutta l’energia, l’eleganza e la vitalità che hanno reso celebre il tentetto in questo primo, straordinario decennio di musica. Ingresso, 7 euro.

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