Festa cinofila a Quercianella

"Un martedì da cani" è il titolo della manifestazione, con ingresso libero, in programma martedì 2 agosto dalle 21 in poi nel grande cortile di via Nardini 10. Ricco e vario il programma messo a punto dai volontari del CFQ

“Un martedì da cani” è il titolo della manifestazione cinofila che, dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, torna ad animare il Centro socio culturale S. Faniglione di Quercianella. L’appuntamento, con ingresso libero, è per martedì 2 agosto dalle 21 in poi nel grande cortile di via Nardini 10. Ricco e vario il programma messo a punto dai volontari del CFQ, con il coordinamento della presidente Ginevra Gani e il supporto, fondamentale, di alcune ditte: Mondial Pet di Cecina e l’Emporio Edicola da Elisa di Quercianella. “Un martedì da cani” si aprirà con una dimostrazione di ricerca di persone scomparse ad opera del gruppo Dog’s Rosignano. La ricerca vedrà all’opera un cane addestrato allo scopo, che dovrà trovare una persona scomparsa, interpretata da un “figurante” nascosto, non facendosi ingannare o distrarre dagli odori delle altre persone presenti. Chi vorrà, al termine della prova, potrà mettere alla prova anche il proprio cane seguendo i consigli degli istruttori. Ci sarà poi L’Angolo del Veterinario della dottoressa Paola Pierotti con le sue preziose informazioni in campo sanitario. Consigli e informazioni si potranno avere anche da Francesca Antalti istruttrice cinofila e da Luana Siciliano dog sitter. E poi spazio ai giochi e alle prove di abilità (ma senza troppe pretese) della gara che dovrà alla fine decretare Mister Dog e Lady Cagnolina 2022. In palio ci sono buoni spesa e una marea di gadget, senza dimenticare la Lotteria di Fido per vincere una super fornitura alimentare a misura di quattro zampe.

