Festa della Befana al circolo Carli Salviano

Il 6 gennaio, il Circolo Arci P. Carli invita tutti i bambini a partecipare a una mattinata speciale, dedicata alla tradizionale Festa della Befana. L’appuntamento è fissato per le ore 10:30, quando i piccoli saranno accolti con entusiasmo per festeggiare insieme l’arrivo della vecchietta più amata d’Italia. Grazie al Circolo, ogni bambino avrà la possibilità di ricevere una calza piena di chicchi, proprio come vuole la tradizione. Ma non finisce qui! Se il tempo lo permette, i partecipanti potranno anche fare un bel giro del rione in compagnia della simpatica Befana. Un’occasione imperdibile per vivere la magia della Befana con i propri bambini e trascorrere insieme una mattinata all’insegna del divertimento e della tradizione. Non mancate!

