Festa della birra di mare e festa di fine estate a Capraia

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre l'isola di Capraia organizza la Festa della birra di mare e contestualmente la Festa di fine estate, che vede la collaborazione del Comune di Capraia Isola, ProLoco Capraia Isola e Confcommercio provincia di Livorno e il supporto di Toremar

Festa della birra di mare (Capraia) e Festa di fine estate (Confcommercio) si fondono per un evento unico e di grande richiamo. Il 30 settembre ed il primo ottobre in via Assunzione, la passeggiata del porto, saranno protagonisti la birra locale, i piatti tipici preparati dei ristoranti, e i prodotti dello splendodo territorio dell’isola, esposti dai negozi nei banchetti all’aperto.

La sera di sabato 30 settembre (ore 20-23) l’animazione sarà garantita dallo scoppiettante Tanzania Acrobatic Show: 8 ballerini, circensi e acrobati che durante l’ora di cena si esibiranno con un tour itinerante e con una spettacolo coinvolgente nel piazzale di attracco della nave. Lo show avrà quale filo conduttore l’importanza della difesa della natura.

