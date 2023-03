Festa della Donna, Gazebo illuminato di giallo dopo il tramonto. Tutte le iniziative

Gazebo illuminato, corteo di Non Una di Meno, commissione Pari Opportunità e tanto altro. Tutte le iniziative in programma per la Festa della Donna

Dopo l’inaugurazione avvenuta sabato 4 marzo al Museo Fattori di “Forza e determinazione – l’esperienza artistica delle donne nelle opere delle collezioni civiche”, allestimento dedicato alle esperienze artistiche femminili testimoniate dalle opere e dai cimeli presenti in collezione civica (visitabile fino al 19 marzo), il cartellone per la Giornata internazionale della Donna prosegue oggi, mercoledì 8 marzo, giorno della ricorrenza.

Alle ore 11 si riunirà l’Ottava Commissione Consiliare (Diritti, Pari Opportunità, Differenze di Genere) per discutere sull’educazione finanziaria quale strumento per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne. Le seduta potrà essere seguita in diretta streaming sia su ConsigliCloud (https://livorno.consiglicloud.it/home) sia sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno (https://www.youtube.com/channel/UCFIPW8KQDezApS4fOyJCh4g).

Al Centro Donna (via Strozzi, 3) si terrà il primo appuntamento del programma “Essere donna libera e autonoma” predisposto dal Comune di Livorno e dall’associazione Ippogrifo, in collaborazione con le associazioni del territorio tra le quali Capire un’H, Evelina De Magistris, CGIL Spi, Fidapa, Toponomastica Femminile: alle ore 17.30 si svolgerà l’iniziativa VOCI DI DONNA con Scilla Lenzi e le sue allieve in concerto mentre Cristiana Bellucci reciterà poesie di Alda Merini. Alle 21 al cinema 4 Mori (via Tacca, 16) si terrà la proiezione del film “ME TOO”, regia di Maria Schrader. La pellicola racconta la storia dell’indagine condotta dalle giornaliste del New York Times che per prime hanno svelato le storie di abusi compiuti dal produttore cinematografico Harvey Weinstein. A seguito di questo scandalo è nato il movimento “ME TOO”.

Dopo il tramonto, il Gazebo della Terrazza Mascagni sarà illuminato di giallo. Il Comune di Livorno, infatti, ha aderito alla campagna promossa dall’ANCI che mira a sensibilizzare sui diritti negati nei confronti delle donne, delle ragazze e delle bambine in Afghanistan e Iran.

Corteo Non Una di Meno – Non Una di Meno Livorno organizza per l’8 Marzo 2023 un corteo transfemminista in occasione dello sciopero proclamato da Non Una di Meno e indetto dai sindacati di base. Sciopero che riguarda tutti e tutte i lavoratori e lavoratrici che posso aderire anche se non appartenenti alle sigle che hanno indetto lo sciopero. Il ritrovo è previsto alle 17 in piazza Grande, partenza del corteo in programma elle 17,30. Percorso: piazza Grande, via Cairoli, piazza Cavour (dove faremo una sosta importante con performances e interventi), via Ricasoli, piazza Attias.

