Festa della Donna, marzo di consapevolezza e omaggio all’universo femminile

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione Comunale di Collesalvetti promuove un ricco calendario di appuntamenti che spaziano dall’arte alla prevenzione sanitaria, dalla musica alla memoria storica. Un percorso che non si limita alla sola giornata dell’8 marzo, ma che attraversa le settimane per riflettere sul ruolo della donna nella società e sulla lotta contro ogni forma di violenza.

Il viaggio inizia con l’arte e la riflessione profonda. Dal 23 febbraio al 6 marzo, i locali della Biblioteca Comunale “Chiara Cataldi” ospiteranno la mostra itinerante, promossa dalla Provincia di Livorno in collaborazione con Inail e Prefettura di Livorno, dal titolo: “Perché la giornata contro la violenza sulle donne è tutti i giorni”. L’esposizione raccoglie 13 tavole pittoriche dell’artista livornese Fabio Leonardi, il quale, attraverso figure femminili intense e messaggi motivazionali, offre uno sguardo potente e necessario sulla resilienza di fronte alla violenza di genere.

La musica e la narrazione saranno invece protagoniste venerdì 6 marzo, alle ore 21.00, presso la Sala delle Colonne a Vicarello. La serata, intitolata “Una storia dopo l’altra” e “Rosso e Nero” Fiorella Mannoia Tribute, sarà un vero e proprio omaggio alle figure femminili del territorio. Le loro storie si intrecceranno con le canzoni più iconiche della Mannoia, interpretate dalla voce di Ilaria Belli e accompagnate alla tastiera da Valerio Simonelli.

La prevenzione e la cura di sé troveranno spazio sabato 7 marzo presso l’Area Feste di Vicarello. Grazie al patrocinio del Comune e alla cura di Hope Fondazione Progetti del Cuore, verrà offerto uno screening gratuito per la prevenzione del tumore al seno, un presidio fondamentale per la salute delle cittadine. Lo screening potrà essere prenotato dalle ore 12.00 di lunedì 23 febbraio sul sito www.eventihope.com.

Infine, il valore del simbolo e della memoria collettiva si concretizzerà martedì 10 marzo all’Anfiteatro di Vicarello, con l’inaugurazione della Panchina Rossa per i diritti della donna e un’incursione letteraria a cura di Furore Odv. L’iniziativa, volta a mantenere alta l’attenzione sul femminicidio, è curata dalla sezione A.N.P.I. di Collesalvetti, da Furore Odv e da U.D.I. Collesalvetti.

“Celebrare la donna – ha dichiarato l’assessora alla cultura Vanessa Carli – significa per noi agire su più fronti: quello culturale, quello della salute e quello della memoria. Con questo programma abbiamo voluto creare un ponte tra l’espressione artistica di Fabio Leonardi e l’impegno concreto sul territorio. Dalla musica che celebra le donne locali alla panchina rossa che ci ricorda una battaglia ancora aperta, l’obiettivo è trasformare l’8 marzo in un’occasione di consapevolezza diffusa. Ringrazio profondamente le associazioni e i partner che hanno reso possibile questo calendario, dimostrando che la nostra comunità è unita nel sostenere i diritti e la dignità di ogni donna”.

